Trump zaprijetio BBC-ju: Povucite dokumentarac ili ide tužba od milijardu dolara

Ravnatelj BBC-ja Samir Shah ispričao se u ponedjeljak zbog uređivanja snimke, ali je odbacio tvrdnje o sustavnoj pristranosti u izvještavanju. Dodao je da BBC razmatra kako odgovoriti na pravnu prijetnju.

Otkriće o montaži govora i šire kritike BBC Newsa uvukle su tu televiziju u krizu, što je rezultiralo ostavkama direktora BBC-ja Tima Davieja i čelnice informativnog programa Deborah Turness u nedjelju.

U BBC-jevom programu Panorama , emitiranom tjedan dana prije američkih predsjedničkih izbora, prikazan je Trumpov govor u kojem su neprirodno spojena dva njegova dijela čime se stvorio dojam da on otvoreno poziva na nemire koji su se u siječnju 2021. dogodili na Capitol Hillu.

Trumpovi odvjetnici rekli su da BBC mora povući svoj dokumentarni film do 14. studenoga ili će se suočiti s tužbom od 'minimalno' milijardu dolara, prema pismu poslanom u nedjelju.

Trumpove pristaše su upale u Kapitol na dan kad je Kongres trebao potvrditi pobjedu demokrata Joea Bidena nad Trumpom na izborima 2020.

Sporna montaža bila je dio izvješća koji je dospio u list Daily Telegraph, u kojem se kritiziralo i BBC-evo praćenje rata između Izraela i Gaze, kao i transrodnih i drugih pitanja.

Shah je priznao da je ta montaža dala pogrešan dojam 'izravnog poziva na nasilno djelovanje'.

'BBC se ispričava zbog te pogrešne procjene', rekao je Shah u pismu zastupnicima.

U pismu Trumpovih odvjetnika navodi se da je BBC prekršio floridski zakon o kleveti namjernim izostavljanjem činjenica i njihovim varljivim spajanjem kako bi stvorio lažan dojam o tome što je Trump rekao.

Javnim ličnostima poput Trumpa obično je teško dobiti slučajeve klevete prema američkom zakonu jer moraju dokazati da su optuženici znali ili trebali znati da su informacije lažne, ali su ih svejedno objavili.

Nekoliko američkih medijskih tvrtki, uključujući CBS i ABC News, nedavno su se nagodili s američkim predsjednikom nakon što ih je tužio.

Iako je Shah priznao ovu pogrešku, uzvratio je na sugestije da je BBC pokušao zataškati optužbe o pristranosti. Na pitanje jesu li optužbe za sustavnu pristranost pogrešne, rekao je da jesu.

'Potpuno je jasno da BBC mora zagovarati nepristranost', napisao je Shah britanskim zastupnicima i najavio da je taj medij predan vraćanju javnog povjerenja i osiguravanju da njegovi novinari zadovoljavaju najviše standarde.

Glasnogovornik britanskog premijera Keira Starmera demantirao je da je BBC institucionalno pristran ili korumpiran te je poručio da vlada podržava tu korporaciju.

'Očito su u ovom slučaju napravljene pogreške, a direktor i Deborah Turness preuzeli su odgovornost za te pogreške', rekao je glasnogovornik.

'Važno je da BBC održava visoke standarde po kojima je s pravom međunarodno priznat i to je u velikoj mjeri naš fokus', dodao je.