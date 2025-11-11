Najavili su da će 'protresti industriju', no Trumpova zlatnog mobitela još uvijek nema

T1 Phone je izvorno trebao biti isporučen u kolovozu (što je kasnije pomaknuto na listopad), navodno po cijeni od 499 američkih dolara , uz pretplatu nazvanu 47, u sklopu koje je trebalo biti moguće dobiti neograničene razgovore, poruke i podatkovni promet za 47,45 dolara mjesečno (što je aluzija na Trumpa kao 45. i 47. predsjednika).

Trump Mobile, poslovni pothvat za mobilne uređaje koji vode Trumpova djeca, još nije plasirao svoj vodeći proizvod na tržište, unatoč početnim tvrdnjama kako će mobitel s Trumpovim imenom protresti industriju usred rastućih cijena.

Poput konkurencije, Trump Mobile bi kupcima nudio pomoć na cesti 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu i besplatne međunarodne pozive, ali 'bez ugovora i provjere kreditne sposobnosti'. Budući kupci su pozvani na predbilježbu uz polog od 100 dolara.

No, Trump Mobile se više nije oglasio nakon što su rokovi za isporuku mobitela istekli. Posljednja objava datira na javnim kanalima društvenih mreža datirana je s 27. kolovoza. Datumi s obećanjem isporuke uklonjeni su s web stranica Trump Mobilea. Umjesto toga, ponudili su nekoliko obnovljenih modela Samsungovih i Appleovih mobitela za kupnju. T1 je i dalje dostupan za prednarudžbu.

U vrijeme lansiranja Trump Mobile je tvrdio da je novi uređaj u potpunosti proizveden u Americi, što je trebalo potaknuti američke tehnološke tvrtke, uključujući Apple, na prijelaz na domaću proizvodnju. Plan uvođenja carina Trumpove administracije, usmjeren na strane države u kojima se obavlja većina proizvodnje današnjih uređaja, trebao je naglo povećati cijene mobitela i prijenosnih računala.

Samo nekoliko sati nakon lansiranja otkriveno je kako su slike maketa mobitela i ograničeno otkrivene specifikacije zapanjujuće slične osnovnom modelu Wingtech REVVL 7 Pro 5G, uređajem koji proizvodi kineski dobavljač Luxshare.

Stručnjaci su izrazili skepsu oko toga može li takav mobitel biti doista u potpunosti proizveden u SAD-u. Trump Mobile je na to reagirao promjenom marketinške poruke, pa su počeli tvrditi kako je njihov mobitel 'dizajniran imajući na umu američke vrijednosti', piše Mashable.