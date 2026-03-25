Šanse za Orbana sve manje: Ankete pokazuju sve veću prednost rivala

Tisza, koja je osnovana 2024., povećala je svoju prednost nad Fideszom na 23 postotna boda među odlučnim biračima, u odnosu na 20 bodova prednosti u anketi u veljači, objavila je agencija za istraživanje javnog mnijenja Median.

Anketa, koja je objavljena na portalu hvg.hu, pokazala je da Tisza dobiva na snazi, dok podrška Fideszu stagnira unatoč brojnim mjerama usmjerenim na zadovoljavanje birača koje je vlada najavila nakon tri godine ekonomske stagnacije.

Viktor Orban , koji želi nastaviti svoju šesnaestogodišnju vladavinu, suočava se prvi puta sa snažnom oporbom, a rezultat izbora imat će veliki utjecaj ne samo na Mađarsku nego i na Europu i njezine političke snage krajnje desnice, piše britanska agencija Reuters.

Pod vodstvom Petera Magyara, Tisza ima potporu 58 posto glasača koji znaju kako će glasati, dok je prije mjesec dana ta potpora bila 55 posto. Fideszova potpora stoji na 35 posto, nepromijenjeno u odnosu na veljaču.

Kada se gledaju svi glasači, Tisza ima potporu 46 posto njih, a Fidesz 30 posto, po istraživanju provedenom između 17. i 20. ožujka.

Median očekuje visoku izlaznost na izborima jer je 89 posto ispitanika reklo da će glasati. Na posljednjim izborima 2022. godine izlaznost je bila 70 posto.

„Moguće je da ćemo vidjeti rekordno visoku izlaznost“, rekao je Endre Hann, čelnik Mediana, u podcastu hvg.hu.

Krajnje desna Naša domovina (Mi Hazank) ima potporu 4 posto odlučnih birača, što je pad u odnosu na 6 posto u veljači.

Izborni prag je 5 posto.

Anketna agencija Median ima jedan od najjačih rezultata u točnim prognozama u Mađarskoj. Ispravno je predvidjela Orbanovu uvjerljivu pobjedu na posljednjim izborima prije četiri godine, iako je malo precijenila podršku oporbi.

Dok većina anketa pokazuje Tiszino vodstvo, Fidesz ukazuje na ankete koje i dalje predviđaju pobjedu Orbanove stranke.

Fideszovi protivnici kažu da su ih uglavnom provodili instituti s financijskim ili osobnim vezama s vladajućom strankom.