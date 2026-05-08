Svjedok progovorio nakon presude Travici: 'Nama koji smo to prošli je ovo malo'

U obrazloženju presude sudac Davor Mitrović kazao je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno kako je Travica, kao pripadnik Teritorijalne obrane Mirkovci, po završetku napada na mjesto Cerić, sudjelovao u ubijanju iz vatrenog oružja zarobljenih pripadnika HOS-a i MUP-a, koji su prestali pružati otpor. Tada su ubijeni hrvatski branitelji Jakov Filipović, Marko Dugonjić, Željko Iveljić, Adolf Šaronja i Jakov Štivić.

Osječki Županijski sud koji je u petak osudio Željka Travicu na 20 godina zatvora zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja ocijenio je da je zločin počinio s umišljajem, a jedan od preživjelih svjedoka Zoran Šorli kazao je da je "pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna".

Iživljavao se na zarobljenicima

Sudsko vijeće navodi da su Travicu trojica svjedoka prepoznala kao osobu koja se, s drugim pripadnicima TO Mirkovci, iživljavala i nečovječno postupala prema njima kao ratnim zarobljenicima.

S obzirom da je tijekom iznošenja obrane Travica svjedoka Zorana Šorlija optužio da ne govori istinu sud je ocijenio da su iskazi svjedoka imali puno detalja koje nije mogla izreći ni jedna osoba, a da te događaje nije doista preživjela.

Sudsko vijeće je ocijenilo da se okrivljenikovo nečovječno postupanje posebice ogleda u događaju kada se smijao dok je drugi pripadnik TO Mirkovci došao do svjedoka Šorlija, koji je bio vezan, i iz vojničke kacige žlicom mu gurao u usta ljudski mozak.

Završetak čitanja obrazloženja presude Travica je popratio uzvicima "Nisam kriv. Smrt fašizmu, sloboda normalnom čovjeku", nakon čega je, u pratnji policije, vraćen u osječki zatvor.

Izricanju presude nazočio je i svjedok Zoran Šorli, koji je nakon toga medijima izjavio da je na osječki sud "došao najviše u ime obitelji, koje ne mogu doći, ili nisu žive, ili se boje".

U listopadu 2024. Travica uhićen u Francuskoj

"Obećao sam da ću doći da čujem presudu, da i on (Travica) doživi ono za što treba odgovarati. Što se tiče visine kazne, svakome od nas koji su ovo prošli, pogotovo ubijenima, to je malo, ali o tome odlučuje sud", kazao je Šorli.

Na upit novinara da komentira Travičino ponašanje nakon izricanja presude Šorli je rekao da to samo pokazuje kakav je Travica čovjek i da su netočne njegove tvrdnje da su svjedoci lagali. "Mi nismo imali što lagati, već samo reći istinu o tome što smo vidjeli i doživjeli i da on nije nikakav humanitarac, kao što se predstavljao. Mogao je barem izraziti žaljenje i kajanje", ocijenio je Šorli.

Nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda Željko Travica u petak je proglašen krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora.

S obzirom da je osuđen na kaznu zatvora dulju od pet godina sudsko vijeće produljilo mu je istražni zatvor koji može trajati do pravomoćnosti presude, a u izrečenu kaznu Travici će biti uračunato vrijeme provedeno u zatvoru, od 5. studenog 2024. godine.

Travica je, temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.