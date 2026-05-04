Trump negirao vlastite riječi o Iranu: Snimke ga demantiraju

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu polemike nakon što je negirao izjavu o Iranu koju je – samo dan ranije – izrekao pred kamerama. Riječ je o još jednom u nizu slučajeva u kojima šef Bijele kuće osporava vlastite javno izgovorene riječi
U subotu je Trump novinarima rekao da ‘razmatra’ novi iranski prijedlog za mirovni sporazum. No, jedan ga je novinar podsjetio da je večer prije izjavio kako bi SAD-u možda bilo bolje da uopće ne postigne dogovor s Iranom.
‘Pa, ne bih morao. Nisam to rekao’, odgovorio je Trump. Dodao je kako je zapravo rekao da bi Iranu trebalo ‘20 godina da se oporavi’ ako bi SAD odmah odustao od pregovora.
Međutim, snimke pokazuju da je američki predsjednik zaista izgovorio upravo ono na što ga je novinar podsjetio, piše CNN.
Što je Trump zapravo rekao?
Dan ranije, tijekom govora u Palm Beachu na Floridi, Trump je komentirao situaciju s Iranom i pregovorima:
‘Iskreno, možda nam je bolje da uopće ne sklopimo dogovor, želite li znati istinu. Ne možemo dopustiti da se ovo nastavi’, rekao je.
Istina je da je u istom govoru spomenuo i kako bi Iranu trebalo ‘20 ili 25 godina da se oporavi’ u slučaju povlačenja SAD-a. No ta izjava ne mijenja činjenicu da je iznio i sumnju u potrebu sklapanja sporazuma.
Obrazac ponašanja
Ovo nije prvi put da Trump negira vlastite izjave koje su javno zabilježene.
Primjerice, u prosincu 2025. rekao je da ‘nema problema’ s objavom snimke kontroverznog vojnog napada u Karibima. Samo nekoliko dana kasnije tvrdio je suprotno, optuživši novinare za ‘lažne vijesti’.
Sličan obrazac viđen je i tijekom njegove predsjedničke kampanje 2024., kada je negirao da je uzvikivao 'pritvorite je’ za svoju političku protivnicu Hillary Clinton – iako su takve izjave više puta zabilježene na javnim skupovima.
Tijekom pandemije covida također je osporavao vlastite izjave dane pred kamerama, što dodatno potvrđuje kontinuitet takvog pristupa.
Spor oko Irana i dalje traje
Kontroverza dolazi u trenutku kada Washington razmatra novi prijedlog Teherana za okončanje sukoba, dok nepovjerenje između dviju strana i dalje otežava postizanje dogovora.
Trump, koji često koristi oštar i nepredvidiv stil komunikacije, ostavlja otvorenim pitanje hoće li SAD uopće pristati na sporazum – ali i dodatno komplicira situaciju kontradiktornim izjavama.