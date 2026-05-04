Trump negirao vlastite riječi o Iranu: Snimke ga demantiraju

U subotu je Trump novinarima rekao da ‘razmatra’ novi iranski prijedlog za mirovni sporazum. No, jedan ga je novinar podsjetio da je večer prije izjavio kako bi SAD-u možda bilo bolje da uopće ne postigne dogovor s Iranom.

‘Pa, ne bih morao. Nisam to rekao’, odgovorio je Trump. Dodao je kako je zapravo rekao da bi Iranu trebalo ‘20 godina da se oporavi’ ako bi SAD odmah odustao od pregovora.

Međutim, snimke pokazuju da je američki predsjednik zaista izgovorio upravo ono na što ga je novinar podsjetio, piše CNN.