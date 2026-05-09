prisegnut će kao premijer

Službeno počinje promjena režima u Mađarskoj: Peter Magyar danas stupa na vlast

I.V./Hina

09.05.2026 u 08:50

Peter Magyar
Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: Tibor Illyes
Proeuropski konzervativac Peter Magyar trebao bi u subotu službeno prisegnuti kao premijer pred mađarskim parlamentom, nešto manje od mjesec dana nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima protiv nacionalista Viktora Orbana

Nakon euforije pobjede, u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao "promjenu režima" kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu.

Mađarska se također suočava s brojnim ekonomskim izazovima, počevši od gospodarstva koje stagnira i pogoršanja javnih usluga, što zahtijeva strukturne reforme koje će potrajati.

Za sada Mađari pokazuju "veliko strpljenje i dobru volju prema novoj vladi", napominje Andrea Virag, direktorica za strategiju u liberalnom think tanku Republikon. "Ali očekivanja su ogromna i moraju se ispuniti i u kratkom roku", rekla je za AFP.

Peter Magyar (45) položit će prisegu na inauguracijskoj sjednici parlamenta, koja počinje u 10,00 sati po lokalnom vremenu i bit će emitirana na velikim ekranima postavljenim oko zgrade, čija golema neogotička silueta dominira Dunavom.

Svjestan da razdoblje medenog mjeseca možda neće potrajati, željan je usvojiti reforme kako bi se vratila europska sredstva zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. To je posebno važno jer se Mađarska suočava s rokom u kolovozu, kada bi mogla izgubiti 10 milijardi eura iz plana oporavka nakon covida.

Prošli tjedan Peter Magyar otputovao je u Bruxelles, gdje je održao neformalne sastanke s čelnicima EU-a nadajući se da će osigurati isplatu tih sredstava do kraja svibnja, na što računa kako bi ispunio svoja predizborna obećanja.

Iako ga dočekuje raširenih ruku, Bruxelles bi ipak mogao pričekati usvajanje konkretnih reformi prije nego što ispuni njegova očekivanja.

Magyar se već obvezao pridružiti Uredu europskog javnog tužitelja, boriti se protiv korupcije i osigurati neovisnost pravosuđa i medija.

Da bi to postigao, ima znatnu slobodu zahvaljujući svojoj dvotrećinskoj većini u parlamentu, gdje je njegova stranka Tisza osvojila 141 od 199 mjesta.

Također je zaprijetio izmjenom Ustava kako bi prisilio predsjednika Tamasa Sulyoka, bliskog saveznika Viktora Orbana, na odlazak ako potonji odbije dati ostavku, te smjenom "svih marioneta koje je Orbanov sustav imenovao na ključne pozicije", uključujući glavnog tužitelja i predsjednika Ustavnog suda.

Svečanosti povodom njegove inauguracije u subotu, kako unutar tako i izvan Parlamenta, ispunjene su simbolikom, a zastave i glazba odaju počast članstvu Mađarske u EU, njezinoj velikoj romskoj manjini i mađarskim manjinama koje žive u susjednim zemljama.

uživo: dan pobjede u moskvi

Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu 'nosi poruku Zelenskog', stiže i Dodik

  • 09:00

    Na snazi visoke mjere sigurnosti Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izdao je ironičnu naredbu kojom "dopušta" rusku vojnu paradu 9. svibnja, rekavši da ukrajinsko oružje neće gađati Crveni trg, piše Reuters. U Moskvi su na snazi mjere visoke sigurnosti. Fotografije Reutersa prikazuju naoružane vojnike na kamionetima te blokirane ceste oko središta glavnog grada koji zajedno s okolnom regijom ima oko 22 milijuna stanovnika.

  • 07:15

    Tko stiže na paradu u Moskvu? Iako Kremlj ove godine nije slao posebne pozivnice stranim državnicima, u Moskvu su ipak stigli pojedini saveznici i partneri Rusije. Među onima koji bi se u subotu trebali pojaviti na Crvenom trgu nalaze se samo dvojica međunarodnih čelnika: predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith i malezijski vrhovni vladar Sultan Ibrahim. Kremlj i dalje tvrdi da će prisutan biti i slovački premijer Robert Fico, iako je Fico sam potvrdio da planira preskočiti paradu tijekom posjeta Moskvi. Slovački zamjenik ministra vanjskih poslova Rastislav Chovanec potvrdio je da Fico neće prisustvovati paradi te rekao da bi mogao iskoristiti priliku kako bi prenio poruke Volodimira Zelenskog upućene Vladimiru Putinu. Za Kremlj je to vjerojatno još gori scenarij – da europski lider za kojeg je vjerovao da se na njega može osloniti u Moskvu donese poruku ukrajinskog predsjednika. Na Crvenom trgu očekuju se i dugogodišnji saveznik Kremlja Aleksandr Lukašenko te predstavnici proruskih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, kao i delegacija Republike Srpske predvođena Miloradom Dodikom. Unatoč tome što Kremlj ove godine nije slao službene pozivnice stranim liderima, izostanak pojedinih ljudi ipak izazivaju nezadovoljstvo u Moskvi. Posebno se ističe odluka armenskog premijera Nikole Pašinjana da ne dođe na paradu, nakon što je u Erevanu ugostio samit Europske političke zajednice i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, što je izazvalo oštre reakcije ruskog ministarstva vanjskih poslova.

  • 07:12

    Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje i razmjenu zarobljenika Kijev i Moskva u petak su potvrdili trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump.  Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata koji traje duže od četiri godine. Zelenski je na Telegramu također rekao da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.
Zbog 'Hoda za život' blokiran centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja
Europa pred kolapsom zračnog prometa: Bit će pogođeni milijuni putnika

