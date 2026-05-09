I dalje traje potraga za trojicom planinara nestalih nakon erupcije vulkana u Indoneziji

Najmanje 100 spasilaca, vojnih i policijskih djelatnika, kao i dva drona opremljena termovizijskim kamerama, raspoređeni su kako bi pronašli dva Singapurca i jednog Indonežanina, rekao je za Reuters voditelj lokalne spasilačke službe Iwan Ramdani .

Preživjeli su policiji rekli da su tri osobe, uključujući dva Singapurca, poginule u petak u erupciji, rekao je lokalni šef policije Erlichson Pasaribu, ali spasilačka služba do subote nije potvrdila njihovu pogibiju.

Vulkan u pokrajini Sjeverni Maluku počeo je eruptirati u petak ujutro, izbacujući pepeo i do 10 km u visinu.