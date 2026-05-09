I dalje traje potraga za trojicom planinara nestalih nakon erupcije vulkana u Indoneziji

I.V./Hina

09.05.2026 u 07:05

Erupcija vulkana u Indoneziji Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Indonezijske vlasti nastavile su u subotu potragu za trojicom planinara nestalih nakon erupcije vulkana Dukono na pacifičkom otoku Halmahera, rekao je dužnosnik spasilačke službe

Najmanje 100 spasilaca, vojnih i policijskih djelatnika, kao i dva drona opremljena termovizijskim kamerama, raspoređeni su kako bi pronašli dva Singapurca i jednog Indonežanina, rekao je za Reuters voditelj lokalne spasilačke službe Iwan Ramdani .

Preživjeli su policiji rekli da su tri osobe, uključujući dva Singapurca, poginule u petak u erupciji, rekao je lokalni šef policije Erlichson Pasaribu, ali spasilačka služba do subote nije potvrdila njihovu pogibiju.

Vulkan u pokrajini Sjeverni Maluku počeo je eruptirati u petak ujutro, izbacujući pepeo i do 10 km u visinu.

"Usredotočujemo se na potragu oko kratera, pokrivajući područje oko 700 metara", rekao je Ramdani. Vlasti su u petak evakuirale 17 ljudi - sedam Singapuraca i 10 Indonežana.

Spasilačka služba zaustavila je potragu u petak navečer jer je vulkan nastavio eruptirati. Također, subotnja potraga ostala je otežana jer su tijekom jutra zabilježene najmanje četiri erupcije, kazao je Ramdani..

Singapursko Ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u Jakarti surađivali su s indonezijskim vlastima kako bi prikupili informacije i pružili konzularnu pomoć i podršku pogođenim Singapurcima i njihovim obiteljima, navodi se u priopćenju ministarstva.

Stanovnicima i turistima savjetovano je da ne obavljaju nikakve aktivnosti unutar 4 km od kratera vulkana.

Nije bilo izvješća o poremećajima u zračnom prometu uzrokovanim erupcijom.

Indonezija se nalazi na pacifičkom "vatrenom prstenu", području visoke seizmičke aktivnosti na raznim tektonskim pločama.

