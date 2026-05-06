Zelenski potvrdio: Mađarska je vratila zaplijenjenih 82 milijuna dolara u zlatu i novcu

Mađarska je pod premijerom Viktorom Orbanom, koji je potom izgubio izbore od Petera Magyara, privela sedmoricu Ukrajinaca s oko 82 milijuna dolara u gotovini i zlatu, pod sumnjom za pranje novca. Ukrajina je tu zapljenu osudila kao reketarenje, piše Reuters.

Konstruktivni pristup

Sva sredstva i zlato u potpunosti su vraćeni u Ukrajinu, rekao je Zelenski, istaknuvši da je riječ o „konstruktivnom pristupu” Mađarske i „civiliziranom koraku".