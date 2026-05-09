VIDEO Američka vojska raznijela brod u Pacifiku

Američka vojska je u petak rekla da je pogodila brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu je ubila dvije osobe, a jedna je preživjela

Riječ je o najnovijem incidentu u nizu napada koje skupine za ljudska prava opisuju kao "izvansudska ubojstva", a Washington kao borbu protiv "narkoterorista". Američko južno zapovjedništvo (USSOUTHCOM) je na društvenoj platformi X objavilo da su dvojica muškaraca ubijena u napadu, a da je jedna osoba preživjela.

Američka obalna straža je obaviještena radi operacija potrage i spašavanja, kazalo je zapovjedništvo. Američki dužnosnik kojeg je citirao New York Times je rekao da je meksička ratna mornarica zadužena za potragu za preživjelim.

SOUTHCOM: "Two male narco-terrorists were killed during this action, and one survived the strike. Following the engagement, USSOUTHCOM immediately notified the U.S. Coast Guard to activate the Search and Rescue system for the survivor."



