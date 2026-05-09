Zbog 'Hoda za život' blokiran centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja

Zbog radova na Samoborskoj cesti od 7 do 17 sati izmijenjene će biti autobusne linije 119 i 146, koje će prometovati djelomično preusmjerenim trasama, uz privremeno izmještanje stajališta Stenjevec oko 100 metara zapadnije, na Samoborsku cestu.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 u razdoblju od 5 do 17 sati, kada traju radovi, te od 11 do 13,30 sati, za vrijeme održavanja manifestacije „ Hod za život “, vozit će preusmjerenim trasama u oba smjera.

Zbog radova u Ulici dr. Luje Naletilića, autobusne linije 159 (Savski most - Strmec Odranski), 160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo) i 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci) će u subotu, 9. svibnja, od 8 do 16 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama: Linije 159,160 i 163:

Savski most - redovno do Ul. dr. Luje Naletilića - (desno) Ul. Zlatarova zlata - Ulica Zoranićeva Planine - (lijevo) Brezovička cesta - Prigradska ulica - Zadvorska/Obreška ulica - u nastavku redovnim trasama prema Savskom mostu redovno do Obreške ulice - (lijevo) Prigradska ulica - Brezovička cesta - Ul. Baščanske ploče - Ul. Zlatarova zlata - Ul. dr. Luje Naletilića - u nastavku redovnim trasama

Policija upozorava da će 9. svibnja u Zagrebu biti sigurnosno zahtjevan dan zbog tri velika događaja – Trnjanskih kresova, Hoda za život i utakmice Dinama i Hajduka – koji se vremenski preklapaju i nose povećan rizik.

Trnjanski kresovi na savskom nasipu počinju u 14 sati i redovito izazivaju protivljenje dijela javnosti. Ranije, u 10:30, održava se Hod za život koji također prati prisutnost prosvjednika, dok je u 16 sati na Maksimiru na rasporedu derbi Dinama i Hajduka, utakmica koja se standardno smatra susretom visokog rizika.