Skočile cijene odvoza otpada, u jednom gradu računi veći za 85 posto

Treći razlog je i državna naknada za odlaganje otpada – 30 eura po toni. Samo u lipnju, na naplatu im dolazi čak 600 tisuća eura. Ta mjera podigla je cijene i drugdje.

U Čistoći pravdaju poskupljenje plaćama i rastom cijena energenata. Željko Radić, član uprave VG Čistoće, kaže za RTL : 'Mi smo morali u VG čistoći podići plaću većini naših zaposlenika, iz razloga što se radi o niskoj kvalifikacionoj strukturi radnika, radi toga usklađenja to je bio jedan razlog, drugi razlog je bio rast cijena energenata, roba i usluga.'

Ivana Jurković Piščević, predsjednica uprave bjelovarskog Komunalca, kaže za RTL: 'Taj namet zapravo nama svima, svim komunalnim poduzećima u Hrvatskoj, veže ruke. Jer mi moramo platiti za nešto što smo mi pokušali educirati naše građane – i oni jesu educirani, jesu informirani i rade apsolutno sve, ali ruku na srce bolje da se financiralo i sufinanciralo strojeve, opremu i sve ostalo, a ne nameti.'

Osim u Velikoj Gorici i Bjelovaru, cijena odvoza smeća rasla je i u Grubišnom polju - 33 posto za gotovo 2 tisuće kućanstava, u Čakovcu 65 posto, Rijeka je od siječnja uvela čak 70 posto veće cijene, a rekorder je Vela Luka gdje je naknada za odvoz smeća krajem prošle godine porasla 85 posto.

Katarina Gugić, načelnica Općine Vela Luka, kaže: 'U proteklim godinama značajno su rasli troškovi energenata, održavanja voznog parka, reciklažnog dvorišta te upravljanja odlagalištem Sitnica. Nova cijena osnovne usluge za jedan spremnik od 120 litara iznosit će 6,10 eura (dosad 3,30 eura), što je i nakon usklađivanja najniža cijena u odnosu na Blato, Smokvicu, Korčulu, Lumbardu, Orebić i Supetar.'

Novo poskupljenje sprema se i u Gospiću. Ako novi cjenik prođe, građani će odvoz plaćati znatno više nego sada. Ivica Kovačević, zamjenik gradonačelnika Gospića, kaže: 'Maksimalna cijena bi bila sa nekakvih 13 na otprilike 20 eura, a negdje po projekcijama za većinu kućanstava će biti sa nekakvih 11 do maksimalno 18, 19 eura."

Komunalci upozoravaju – sve je skuplje nego prije. 'Da se slikovito prikaže, prije tri godine smo za jednu cijenu mogli kupiti dva komunalna kamiona, sada možemo jedva jedan', kaže Jurković Piščević. Dok cijene odvoza otpada u brojnim gradovima rastu, ovog puta, poskupljenja zaobišla su Zagreb - barem za sada.