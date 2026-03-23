NEMIRNO I NESTABILNO

Stiže drastična promjena vremena: Jako će zahladiti, najavljeni pljuskovi i snijeg

M.Č.

23.03.2026 u 07:46

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic
Bionic
Reading

Vrijeme danas neće baš svugdje biti mirno i stabilno. Očekuje nas promjenjiva prognoza: ponegdje uz malo kiše, dok će se sredinom tjedna situacija privremeno smiriti. No već u četvrtak slijedi nova, izraženija promjena vremena

Na istoku zemlje prevladavat će promjenjiva naoblaka, uz tek malu šansu za kišu. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutro će biti svježe, oko 5 °C, a tijekom dana temperatura će porasti na 13 do 15 °C, javlja HRT.

Sličn se očekuje i u središnjoj Hrvatskoj; izmjena oblaka i kraćih sunčanih razdoblja, uz mogućnost slabe kiše. Vjetar će ostati slab do umjeren, sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature bit će između 3 i 6 °C, dok će dnevne dosezati 13 do 15 °C.

Na zapadu više oblaka

Na zapadu zemlje oblaka će biti više, ali će na sjevernom Jadranu sunčanih razdoblja biti nešto češće. Slaba kiša moguća je podno Velebita i u Gorskom kotaru, a u višim predjelima može pasti i pokoja pahulja. Bura će puhati slabije do umjereno, pod Velebitom i jako, uz kratkotrajni poslijepodnevni sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature kretat će se između 13 i 16 °C, dok će u gorju biti osjetno svježije, od 9 do 12 °C. Jutra uz more donose 6 do 9 °C, a u unutrašnjosti od 1 do 4 °C.

U Dalmaciji će se vrijeme također mijenjati između oblaka i kraćih sunčanih razdoblja, a kiša će biti rijetka, ponajprije u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperature će se ujutro kretati od 5 do 10 °C, a danju od 14 do 16 °C.

Na jugu zemlje slično - promjenjivo uz lokalnu mogućnost kiše. Vjetar slab do umjeren, većinom bura, a kasnije tijekom dana jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Jutarnje temperature od 8 do 11 °C, a dnevne oko 16 °C.

Jugo i veliki valovi u Dubrovniku
  • Jugo i veliki valovi u Dubrovniku
  • Jugo i veliki valovi u Dubrovniku
  • Jugo i veliki valovi u Dubrovniku
  • Jugo i veliki valovi u Dubrovniku
  • Jugo i veliki valovi u Dubrovniku
    +10
Jugo i veliki valovi u Dubrovniku Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kratko smirivanje pa nova promjena

Utorak i srijeda na kopnu donose više sunca i uglavnom suho vrijeme, iako na istoku u utorak još može pasti poneki pljusak. Vjetar će u srijedu postupno okretati na jugozapadni, što će podići dnevne temperature, dok će jutra ostati nešto svježija.

Već krajem srijede sa zapada stiže novo naoblačenje s kišom, a u četvrtak slijedi izraženiji preokret. Uz jak sjeverni vjetar temperature će osjetno pasti, a u gorju se očekuje i snijeg.

Na Jadranu će u utorak zapuhati jača bura, koja će u srijedu oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak i jugo, koje će postupno jačati. Bit će toplije i barem djelomice sunčano. No četvrtak donosi nemirnije prilike; na sjeveru jaka i olujna bura uz naglo zahladnjenje, dok će u Dalmaciji još prevladavati jugo. Očekuje se oblačno vrijeme s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima uz grmljavinu.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
