Sabor će raspravljati o prijedlogu Možemo! da se osnuje Istražno povjerenstvo za femicid

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Sabora je konačni prijedlog Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prijevozu koji se usklađuje s EU uredbama o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, a samim time i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga, zaštiti prava putnika, te o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta.

Moderniziraju se pojmovi i odnosi između naručitelja i prijevoznika, dok se Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) daju javne ovlasti za digitalnu razmjenu podataka o prijevozu u željezničkom prometu.

Uoči rasprave o prijedlogu Kluba Možemo! da se osnuje Istražno povjerenstvo za femicid, a koja je na plenarnoj sjednici predviđena u četvrtak, prijedlog će raspraviti sutra i Odbor za pravosuđe, a u srijedu i ostali resorni odbori. Odbor za ravnopravnost spolova održat će i tematsku sjednicu upravo oko problematike femicida.

Na sjednicu Odbora za pravosuđe predsjednik Nikola Grmoja (Most) ponovno je stavio i točku izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda koju vladajući uporno skidaju s dnevnog reda.

Osnivanje saborskog povjerenstva Možemo! predlaže s ciljem utvrđivanja zašto sustav zaštite od nasilja nad ženama ne funkcionira adekvatno, identificiranja institucionalnih propusta, odgovornosti i obrazaca nečinjenja te predlaganja konkretnih mjera i zakonodavnih izmjena koje će spriječiti ponavljanje femicida, rodno utemeljenog ubojstva žene.

U opširnom obrazloženju u kojem Saboru pojašnjava zašto bi ovaj prijedlog trebalo odbiti, Vlada napominje da bi Povjerenstvo zadiralo u dužnost državnog odvjetništva i suda, uz naglasak da se ne može ni osnovati u odnosu na pitanja za koja je pokrenut sudski postupak te da sam prijedlog izlazi izvan područja primjene Zakona o istražnim povjerenstvima, koji je ograničen na rad državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava.

Smatraju da takvo Povjerenstvo nije ni potrebno s obzirom na to da problematiku nasilja nad ženama već kontinuirano prate dva međuresorna tijela, a podsjećaju i na sve što je u protekla tri mandata poduzeto u suzbijanju nasilja nad ženama, poput uvođenja femicida kao kaznenog djela teškog ubojstva žene i pooštravanja kazni.

U srijedu će zastupnici raspraviti prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima za 2024. godinu dok će u četvrtak, prije točke o osnivanju Povjerenstva, raspravljati o prijedlogu da se 19. ožujka proglasi Nacionalnim danom posvojitelja. Tu odluku predlaže Vlada, a na inicijativu udruge "Josipove obitelji".

Izjašnjavanje o amandmanima rezervirano je za petak, kao i rasprava o prijedlogu razrješenja zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, a rad će zastupnici zaključiti glasanjem, nakon kojeg odlaze na tjedni, preduskrsni odmor.