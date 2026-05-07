Markić iznijela detalje Hoda za život, Peović: Tko hoda za smrt?

'Hodovi se organiziraju volonterski. Svaki grad ima svoj organizacijski tim i uključeno je jako puno ljudi kojima je stalo do zaštite ljudskog života od začeća do prirodne smrti, do pružanja pomoći ženama i do toga da čovjek bude najveća vrijednost hrvatskog društva', poručila je u emisiji Otvoreno .

Željka Markić rekla je kako organizatori Hoda za život nisu u sukobu s političkim protivnicima, ali smatra da zagrebačka gradska vlast nije jednako tretirala sve građanske inicijative te naglasila kako im je 'pokušala bacati klipove pod noge, ali bez uspjeha'. Najavila je da Hod za život u Zagrebu počinje u subotu u 10.30 ispred HNK te dodala da će se ove godine održati u 20 hrvatskih gradova, među kojima su prvi put Pula, Gospić i Zaprešić.

Na pitanje koliko ljudi očekuje, odgovorila je da je teško procijeniti broj sudionika, ali da očekuju velik odaziv, podsjetivši da su prošlih godina dolazili deseci tisuća ljudi. Markić je istaknula kako organizatori žele upozoriti da je 'ljudskost nerođenog djeteta neupitna' te da zakoni trebaju pratiti znanstvene spoznaje. Osvrnula se i na rasprave o pobačaju te tvrdnje da bi stroža zakonska zaštita nerođenog života dovela do većeg broja ilegalnih pobačaja i ugroze zdravlja žena. 'Puno smo slušali te mitove da je zaštita nerođenog života opasna za žene jer ih tjera na ilegalne pobačaje. Imamo primjer Poljske koja ima najnižu majčinsku smrtnost u Europskoj uniji. Pokazalo se upravo suprotno – kada su ponovno kriminalizirali pobačaj, život žena postao je bolje zaštićen', rekla je Markić.

Peternel: Kritike gradske vlasti i političke poruke

Igor Peternel velik dio svog istupa posvetio je kritici zagrebačke gradske vlasti i činjenici da predstavnici Možemo! nisu sudjelovali u emisiji. Kazao je da Hod za život za njega predstavlja slobodu građana da izraze svoje stavove.

'Postoje građani koji žele braniti život od začeća, koji se protive pobačaju i imaju ustavno pravo izraziti svoj stav. Gradonačelnik bi trebao biti gradonačelnik svih građana, a ne opstruirati Hod za život kako bi se dodvorio svojim biračima', rekao je. Peternel je potom usporedio odnos gradske vlasti prema Hodu za život s podrškom koju daje drugim manifestacijama. 'Protive se slavljenju života, ali ne i slavljenju kulture smrti. Za dva dana sponzorirat će Trnjanske kresove i slaviti ono što ja smatram upadom horde divljaka koji su ljudima oduzeli imovinu i nametnuli državu koju većina nije htjela. To je kultura koju zagovaraju', rekao je Peternel. Zaključio je kako vjeruje da je hrvatsko društvo moguće promijeniti političkom promjenom i 'novim ljudima', kritizirajući politike aktualne gradske vlasti.

Orešković: Pozadinska želja Crkve da postane vlast u državi

Dalija Orešković ustvrdila je kako iza Hoda za život vidi širu političku i društvenu agendu povezanu s utjecajem Crkve na državu i zakonodavstvo.

'Prije svega rekla bih da se ovdje radi o pozadinskoj želji Crkve da postane vlast u državi i da putem ovakvih manifestacija i udruga civilnog društva dođe do autoriteta sile i moći te da na taj način, promjenom zakonskih okvira i pravila, vrati položaj žene u društvu na srednjovjekovne, a možda i starozavjetne postavke', rekla je Orešković.

Smatra da Hod za život ne polarizira dodatno društvo, ali da izaziva frustracije jer se, kako kaže, ponovno otvaraju rasprave o pravima žena koje su se vodile još početkom 20. stoljeća.

'Iritira to što 2026. godine ponovno moramo voditi iste bitke koje su vodile naše bake i prabake. Koliki bi postotak građana na izborima podržao agendu kojom bi se ženama oduzelo pravo da same odlučuju o svom tijelu i reproduktivnim pravima, znali bismo kada bi gospođa Markić imala hrabrosti izaći na izbore i testirati tu volju birača', rekla je.

Osvrnula se i na kritike upućene zagrebačkoj gradskoj vlasti štp, kako kaže 'dodatno podcrtava i naglašava da se ovdje radi o politički motiviranim procesima, a ne toliko o borbi za život i zaštitu života'.

Peović: Protive se pravima žena pod krinkom zaštite života

Katarina Peović ocijenila je da ljevica razumije motive organizatora Hoda za život, ali smatra da se iza slogana o zaštiti života krije ograničavanje prava žena.

'Vi u studiju imate čovjeka koji je deklarirani fašist i koji smatra da je oslobođenje od fašizma okupacija. Samo fašisti smatraju da je oslobođenje od fašizma okupacija', rekla je Peović, referirajući se na Peternelove izjave.

Upitala je i protiv koga se zapravo organizira Hod za život.

'Protiv koga oni hodaju kad kažu da hodaju za život? Tko hoda za smrt? Odluka žene da prekine trudnoću posljednje je što bi bilo koja žena odlučila. Demagogija kojom se služe ti kvazi-humanisti pokazuje da je riječ o profašističkim, antihumanističkim i retrogradnim stavovima kojima treba stati na kraj', rekla je Peović.

Dodala je kako, prema njezinu mišljenju, organizatori Hoda za život pod krinkom zaštite života zapravo nastupaju protiv ženskih prava i jednakosti kazavši: 'Kada kažu da su za život, onda su protiv prava žena na izbor. Kada kažu da su za obitelj, onda su protiv ženskih prava i jednakosti'.