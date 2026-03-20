Rusija izašla sa šokantnim prijedlogom - Iran za Ukrajinu: 'To je nečuveno!'

Moskva je SADu predložila svojevrsnu trampu: Kremlj bi prestao dijeliti obavještajne podatke s Iranom, ako bi Washington prestao Ukrajini dostavljati obavještajne podatke o Rusiji
Dvoje izvora upoznatih s pregovorima navode da je takav prijedlog iznio ruski izaslanik Kiril Dmitrijev američkim predstavnicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru tijekom sastanka prošlog tjedna u Miamiju, piše Politico.
Sjedinjene Države odbile su prijedlog, dodali su izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.
Sama činjenica da je takav prijedlog iznesen izazvala je zabrinutost među europskim diplomatima, koji strahuju da Moskva pokušava unijeti razdor između Europe i SAD-a u ključnom trenutku za transatlantske odnose.
Američki predsjednik Donald Trump ranije je kritizirao saveznike zbog odbijanja slanja ratnih brodova u Hormuški tjesnac, nazvavši NATO saveznike 'kukavicama' i poručivši: 'Zapamtit ćemo to.'
Bijela kuća nije komentirala, a rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odgovorilo na upit.
Jedan diplomat EU-a nazvao je ruski prijedlog 'nečuvenim'.
U Europi rastu sumnje da razgovori između Witkoffa i Dmitrijeva ne donose napredak prema miru u Ukrajini, nego služe Moskvi za pokušaj postizanja dogovora sa SAD-om mimo Europe.
Kremlj je u četvrtak objavio da su pregovori o miru u Ukrajini, koje posreduje SAD, 'na čekanju'. Rusija je, prema izvorima, iznijela i druge prijedloge vezane uz Iran koje je Washington također odbio, uključujući ideju da se iranski obogaćeni uran premjesti u Rusiju.
Od početka rata, Moskva je pojačala obavještajnu i vojnu suradnju s Iranom. Prema izvješćima, Rusija navodno pruža satelitske snimke i tehnologiju bespilotnih letjelica, što Kremlj odbacuje kao 'lažne vijesti'.
Trump je nedavno sugerirao povezanost između ruske pomoći Iranu i američke pomoći Ukrajini, rekavši da Putin 'možda malo pomaže Iranu', ali i da Rusija smatra kako SAD pomaže Ukrajini. SAD i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je smanjio druge oblike potpore. Ta razmjena ostaje ključan oblik američke pomoći. Jedan europski diplomat pokušao je umanjiti rizik, istaknuvši da Francuska sada osigurava velik dio obavještajnih podataka za Ukrajinu.
Administracija Donalda Trumpa nedavno je ublažila sankcije na rusku naftu kako bi stabilizirala tržište, što je izazvalo kritike europskih čelnika.