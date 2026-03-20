Rusija izašla sa šokantnim prijedlogom - Iran za Ukrajinu: 'To je nečuveno!'

Dvoje izvora upoznatih s pregovorima navode da je takav prijedlog iznio ruski izaslanik Kiril Dmitrijev američkim predstavnicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru tijekom sastanka prošlog tjedna u Miamiju, piše Politico.

Sjedinjene Države odbile su prijedlog, dodali su izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.

Sama činjenica da je takav prijedlog iznesen izazvala je zabrinutost među europskim diplomatima, koji strahuju da Moskva pokušava unijeti razdor između Europe i SAD-a u ključnom trenutku za transatlantske odnose.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je kritizirao saveznike zbog odbijanja slanja ratnih brodova u Hormuški tjesnac, nazvavši NATO saveznike 'kukavicama' i poručivši: 'Zapamtit ćemo to.'

Bijela kuća nije komentirala, a rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odgovorilo na upit.