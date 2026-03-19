'situacijska pauza'

Ukrajinsko-ruski pregovori na čekanju: 'Vrijeme je da se to završi'

M. Šu./Hina

19.03.2026 u 21:39

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Kremlj je u četvrtak priopćio da su pregovori između Washingtona, Moskve i Kijeva o okončanju rata u Ukrajini u „situacijskoj pauzi“ nakon izbijanja rata s Iranom, no ukrajinski predsjednik rekao je kako se novi krug očekuje već ovog vikenda.

Američki predsjednik Donald Trump obećao je okončati rat u Ukrajini po povratku u Bijelu kuću, ali je priznao da su napori za rješavanje tog sukoba jedno od njegovih najvećih razočaranja.

List Izvestija objavio je na naslovnici da je Kremlj potvrdio stanku u pregovorima o Ukrajini te da bi rat na Bliskom istoku mogao potaknuti Kijev na kompromis.

"Ovo je situacijska pauza, iz očitih razloga", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na upit o novinskom izvješću.

vezane vijesti

Peskov je dodao da se Moskva nada prekidu stanke i novom krugu pregovora čim „naši američki partneri“ budu mogli posvetiti više pozornosti ukrajinskim pitanjima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u Kijevu da je vrijeme za prekid pauze te da je Washington poslao signale o spremnosti za nastavak pregovora.

Ukrajinski pregovarački tim već je na putu za SAD na razgovore koji bi se trebali održati tijekom vikenda.

"Došlo je do stanke u pregovorima. Vrijeme je da se to završi i učinit ćemo sve kako bi razgovori bili uistinu sadržajni", rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju. "Ukrajinski tim... već je na putu i očekujemo sastanak u subotu u Sjedinjenim Državama."

Zasad nije jasno u kojem će se formatu novi razgovori održati niti tko će na njima sudjelovati. Ruski list navodi da će se pregovori o gospodarskoj i investicijskoj suradnji sa SAD-om, koje vodi predsjednički izaslanik Kiril Dmitriev, nastaviti.

Ukrajina i Rusija, koja je izvršila invaziju na susjednu zemlju 2022. godine, održale su razgovore u Turskoj prošle godine, dok su ove godine održane sjednice uz posredovanje SAD-a u Abu Dhabiju i Ženevi.

Strane su i dalje duboko podijeljene oko zahtjeva Rusije da joj Ukrajina prepusti kontrolu nad cijelom regijom Doneck.

Šefica američkih obavještajaca: Rusija ima prednost

Ukrajinski i europski čelnici tvrde da se Rusiji ne smije dopustiti ostvarenje ciljeva nakon, kako tvrde, otimanja zemlje u imperijalnom stilu, upozoravajući da bi Moskva u slučaju pobjede mogla napasti članicu NATO-a. Moskva to poriče.

Ravnateljica američke nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabbard rekla je u srijedu pred senatskim Odborom za obavještajne poslove da je Rusija "zadržala prednost u ratu protiv Ukrajine".

"Pregovori pod vodstvom SAD-a između Moskve i Kijeva su u tijeku. Dok se ne postigne dogovor, Moskva će vjerojatno nastaviti voditi rat iscrpljivanjem s ciljem degradacije sposobnosti i volje Kijeva za otporom", rekla je Gabbard.

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da je otvoren za raspravu o miru. On rat prikazuje kao prijelomni trenutak u odnosima sa Zapadom, za koji tvrdi da je ponizio Rusiju nakon pada Sovjetskog Saveza 1991. širenjem NATO-a i zadiranjem u rusku sferu utjecaja.

U 2024. godini Putin je rekao da su ruski uvjeti za prekid rata službeno odustajanje Kijeva od ambicija za pridruživanje NATO-u i potpuno povlačenje iz četiriju regija na koje Rusija polaže pravo.

Kijev dovodi u pitanje Putinovu predanost okončanju rata i poručuje da neće ustupiti teritorij koji Rusija nije uspjela zauzeti.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
neslana šala

neslana šala

Trumpova izjava digla prašinu: 'Tko bolje zna za iznenađenje od Japana?'
fcas pred zidom

fcas pred zidom

Zadnja šansa za europski superavion: Merz i Macron u završnici upregnuli sve snage
ništa ni od sankcija rusiji

ništa ni od sankcija rusiji

Fico potvrdio: Zajam za Ukrajinu ostaje blokiran!

najpopularnije

Još vijesti