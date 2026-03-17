Otkriveno kako točno Rusija pomaže Iranu: Moskva šalje ključne podatke o kretanju američkih snaga

M. Šu.

17.03.2026 u 21:51

Vladimir Putin
Izvor: EPA / Autor: PELAGIYA TIKHONOVA / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Rusija je pojačala vojnu suradnju s Iranom te mu dostavlja satelitske snimke i naprednu tehnologiju dronova, objavio je Wall Street Journal

Prema navodima Wall Street Journala, Moskva Iranu pruža i obavještajne podatke o kretanju američkih i savezničkih snaga na Bliskom istoku, što bi moglo pomoći u preciznijem planiranju napada.

Suradnja uključuje i nadogradnje iranskih dronova tipa Šahid, posebno u segmentima komunikacije, navigacije i navođenja ciljeva, kao i prijenos iskustava iz rata u Ukrajini.

vezane vijesti

Analitičari navode da se u iranskim napadima već primjećuju taktike slične onima koje Rusija koristi u Ukrajini, uključujući kombiniranje bespilotnih letjelica i projektila radi probijanja protuzračne obrane.

Iako Rusija i Iran nemaju formalni vojni savez, riječ je o sve bližem partnerstvu koje se razvija posljednjih godina, osobito nakon početka rata u Ukrajini, kada je Iran Moskvi isporučivao dronove.

Procjenjuje se da ova suradnja Rusiji donosi i strateške koristi, uključujući produljenje sukoba i pritisak na američke resurse, dok istodobno rast cijena energenata ide u prilog ruskom gospodarstvu.

Sjedinjene Države zasad tvrde da ruska pomoć nije bitno utjecala na učinkovitost njihovih vojnih operacija u regiji.

vezane vijesti

preporučujemo

sjednice vijeća

Plenković o pozivu Milanoviću: 'Pričekajmo da vidimo reakciju'
sada i službeno

Iran potvrdio smrt zapovjednika Basidža: 'To je bio kukavički čin!'
oglasio se saar

Izrael proglasio pobjedu nad Iranom, ali rat i dalje traje

