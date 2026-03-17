Otkriveno kako točno Rusija pomaže Iranu: Moskva šalje ključne podatke o kretanju američkih snaga

Suradnja uključuje i nadogradnje iranskih dronova tipa Šahid , posebno u segmentima komunikacije, navigacije i navođenja ciljeva, kao i prijenos iskustava iz rata u Ukrajini.

Prema navodima Wall Street Journala , Moskva Iranu pruža i obavještajne podatke o kretanju američkih i savezničkih snaga na Bliskom istoku , što bi moglo pomoći u preciznijem planiranju napada.

Analitičari navode da se u iranskim napadima već primjećuju taktike slične onima koje Rusija koristi u Ukrajini, uključujući kombiniranje bespilotnih letjelica i projektila radi probijanja protuzračne obrane.

Iako Rusija i Iran nemaju formalni vojni savez, riječ je o sve bližem partnerstvu koje se razvija posljednjih godina, osobito nakon početka rata u Ukrajini, kada je Iran Moskvi isporučivao dronove.

Procjenjuje se da ova suradnja Rusiji donosi i strateške koristi, uključujući produljenje sukoba i pritisak na američke resurse, dok istodobno rast cijena energenata ide u prilog ruskom gospodarstvu.

Sjedinjene Države zasad tvrde da ruska pomoć nije bitno utjecala na učinkovitost njihovih vojnih operacija u regiji.