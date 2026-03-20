'tigar od papira'

Trump žestoko udario po NATO-u: Kukavice, zapamtit ćemo vam ovo!

I.V.

20.03.2026 u 15:36

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je oštro napao saveznike iz NATO-a, optuživši ih za kukavičluk i nedostatak spremnosti da sudjeluju u vojnoj operaciji protiv Irana. Njegove izjave dodatno su zaoštrile ionako napete odnose između Washingtona i europskih prijestolnica

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je poručio da Savez bez američke vojne moći nema stvarnu težinu.

'Bez SAD-a, NATO je tigar od papira! Nisu htjeli sudjelovati u borbi kako bi zaustavili Iran s nuklearnim oružjem. Sad kad je ta borba vojno dobivena, uz vrlo mali rizik za njih, žale se na visoke cijene nafte koje su prisiljeni plaćati, ali ne žele pomoći otvoriti Hormuški tjesnac', napisao je.

Trump tvrdi da bi otvaranje Hormuškog tjesnaca bilo relativno jednostavno s vojnog aspekta.

U tom kontekstu iznio je i najžešću poruku saveznicima, optuživši ih za izostanak solidarnosti i poručivši da će SAD zapamtiti njihovo ponašanje.

'Kukavice, i mi ćemo to zapamtiti', poručio je.

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vlada RH

Trumpovi komentari dolaze u trenutku kada SAD pokušava okupiti međunarodnu koaliciju koja bi osigurala slobodnu plovidbu kroz Tjesnac, nakon što je Iran zaprijetio njegovim zatvaranjem i već djelomično poremetio promet.

Međutim, više europskih država zasad odbija sudjelovati u vojnoj operaciji, upozoravajući na rizik dodatne eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
