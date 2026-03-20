Trump žestoko udario po NATO-u: Kukavice, zapamtit ćemo vam ovo!

'Bez SAD-a, NATO je tigar od papira! Nisu htjeli sudjelovati u borbi kako bi zaustavili Iran s nuklearnim oružjem . Sad kad je ta borba vojno dobivena, uz vrlo mali rizik za njih, žale se na visoke cijene nafte koje su prisiljeni plaćati, ali ne žele pomoći otvoriti Hormuški tjesnac', napisao je.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je poručio da Savez bez američke vojne moći nema stvarnu težinu.

Trump tvrdi da bi otvaranje Hormuškog tjesnaca bilo relativno jednostavno s vojnog aspekta.

U tom kontekstu iznio je i najžešću poruku saveznicima, optuživši ih za izostanak solidarnosti i poručivši da će SAD zapamtiti njihovo ponašanje.

'Kukavice, i mi ćemo to zapamtiti', poručio je.