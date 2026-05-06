Rusi priprijetili Ukrajini zbog vojne parade: 'Izvest ćemo raketni udar na centar Kijeva'

Iako rat između Rusije i Ukrajine traje već više od četiri godine, to ne sprječava nove međusobne prijetnje. Tako je ruski predsjednik Vladimir Putin priprijetio Ukrajini da će uslijediti "veliki raketni udar" na centar Kijeva, ako pokušaju dronovima omesti subotnju vojnu paradu u Moskvi.

Putin je, naime, proglasio primirje od petka do subote kako bi zaštitio paradu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je poštivanje primirja, ali je dodao da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija ne bude poštivala vlastito primirje.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da bi civili i zaposlenici diplomatskih misija u Kijevu trebali "odmah napustiti grad", ako Ukrajina pokuša provesti "kriminalne planove" kojima bi ugrozila proslavu 81. obljetnice pobjede u Velikom domovinskom ratu, što je pojam koji Rusi koriste za Drugi svjetski rat.

"Ako kijevski režim pokuša narušiti proslavu, Oružane snage Ruske Federacije izvest će veliki raketni udar iz odmazde na centar Kijeva", poručuje rusko ministarstvo obrane.