Rusi priprijetili Ukrajini zbog vojne parade: 'Izvest ćemo raketni udar na centar Kijeva'

Iako Rusi podebljavaju zaštitu Moskve zbog subotnje vojne parade povodom Dana pobjede, na kojoj nakon dugo vremena neće biti teškog naoružanja, nakon riječi Volodimira Zelenskog, uzvraćaju prijetnjom. Stručnjaci ističu da bi to moglo dovesti do nove eskalacije četverogodišnjeg sukoba
Iako rat između Rusije i Ukrajine traje već više od četiri godine, to ne sprječava nove međusobne prijetnje. Tako je ruski predsjednik Vladimir Putin priprijetio Ukrajini da će uslijediti "veliki raketni udar" na centar Kijeva, ako pokušaju dronovima omesti subotnju vojnu paradu u Moskvi.
Putin je, naime, proglasio primirje od petka do subote kako bi zaštitio paradu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je poštivanje primirja, ali je dodao da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija ne bude poštivala vlastito primirje.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da bi civili i zaposlenici diplomatskih misija u Kijevu trebali "odmah napustiti grad", ako Ukrajina pokuša provesti "kriminalne planove" kojima bi ugrozila proslavu 81. obljetnice pobjede u Velikom domovinskom ratu, što je pojam koji Rusi koriste za Drugi svjetski rat.
"Ako kijevski režim pokuša narušiti proslavu, Oružane snage Ruske Federacije izvest će veliki raketni udar iz odmazde na centar Kijeva", poručuje rusko ministarstvo obrane.
Zveckanje Orešnikom?
Kako piše američki Daily Express, rusko upozorenje sugerira da bi mogli upotrijebiti projektile Orešnik, koje Putin hvali kao oružje čija konvencionalna upotreba može imati snagu nuklearnog udara. Orešnik je već dvaput korišten za napade na mete u Ukrajini, a navodno postoji i njegova nuklearna varijanta.
Zelenski je ranije najavio da bi ukrajinski dronovi mogli prekinuti rusku paradu povodom Dana pobjede, unatoč tomu što na njoj neće biti tradicionalnog prikaza teškog naoružanja.
"Rusija je najavila paradu 9. svibnja u Moskvi bez vojne opreme. Ne mogu si to priuštiti – a boje se da dronovi mogu zujati iznad Crvenog trga. To je znakovito. Pokazuje da oni sada nisu snažni", poručio je Zelenski na summitu Europske političke zajednice u Erevanu.
Vidljiva zabrinutost
U prilog mu ide vidljiva zabrinutost u Moskvi. Naime, sigurnosne službe navodno planiraju koristiti mauzolej Vladimira Iljiča Lenjina kao sklonište za VIP goste parade. Vojnike se povlači s bojišnice kako bi mogli sudjelovati u probama, dovlače se i dodatne baterije protuzračne obrane te se uvode ograničenja na mobilne veze i internet.
Nije zogrega ponoviti kako je Ukrajina proteklih dana dronovima i raketama Flamingo pogodila tvornice i rafinerije stotinama kilometara unutar ruskog teritorija. Vojni analitičari tvrde da to samo doprinosi mogućnosti da sukob ponovno eskalira.