Dramatične mjere u Rusiji: Kremlj drastično pojačao zaštitu Putina

Kremlj je drastično pojačao sigurnosne mjere oko Vladimira Putina zbog straha od atentata i mogućeg puča, pokazuju navodi iz obavještajnog izvješća, prema kojem su ograničena njegova kretanja, pooštrene kontrole u okruženju i uveden stroži nadzor nad najbližim suradnicima

Kremlj je znatno pojačao osobnu sigurnost ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući postavljanje nadzornih sustava u domovima njegovih bliskih suradnika, u sklopu novih mjera potaknutih nizom atentata na visoke ruske vojne dužnosnike i strahom od mogućeg puča, navodi se u izvješću europske obavještajne agencije do kojeg je došao CNN. Prema tom dokumentu, kuharima, tjelohraniteljima i fotografima koji rade s predsjednikom zabranjeno je korištenje javnog prijevoza. Posjetitelji Putina moraju proći dvostruke sigurnosne provjere, a osobe iz njegova najbližeg kruga smiju koristiti samo telefone bez pristupa internetu. Dio mjera uveden je posljednjih mjeseci nakon ubojstva jednog visokog generala u prosincu, što je izazvalo sukobe unutar ruskog sigurnosnog vrha. Izvješće upućuje na rastuću zabrinutost u Kremlju zbog sve većih unutarnjih i vanjskih problema, uključujući gospodarske poteškoće, znakove nezadovoljstva i vojne neuspjehe u Ukrajini.

Ruske sigurnosne službe smanjile su broj lokacija koje Putin redovito posjećuje. On i njegova obitelj prestali su boraviti u uobičajenim rezidencijama u okolici Moskve i na području Valdaja. Također, ove godine nije posjetio nijedno vojno postrojenje, iako je to ranije činio redovito. Kako bi nadomjestio ograničeno kretanje, Kremlj u javnost plasira unaprijed snimljene materijale predsjednika. Od početka invazije na Ukrajinu 2022. Putin povremeno boravi i u posebno opremljenim skloništima, među ostalim u regiji Krasnodar. Izvješće, koje su medijima dostavili izvori bliski europskim obavještajnim službama, dolazi u trenutku sve izraženije krize u Rusiji, četiri godine nakon početka rata u Ukrajini. Ruski gubici, koje zapadne zemlje procjenjuju na oko 30.000 mrtvih i ranjenih svakog mjeseca, uz ograničene teritorijalne dobitke na frontu i ponovljene napade dronovima Ukrajine duboko u Rusiji, doveli su danak sukoba do razine koju mnogi smatraju neodrživom. Gospodarske posljedice rata sve su vidljivije, uključujući prekide mobilnih mreža u većim gradovima, što izaziva nezadovoljstvo i među dijelom urbanog stanovništva.

Šojgu povezan s mogućim pučem? Izvješće također donosi detalje o napetostima unutar ruskog vojnog i sigurnosnog vrha, uključujući sporove oko odgovornosti za zaštitu visokih dužnosnika. Od ožujka 2026. godine, navodi se, Kremlj i sam Putin zabrinuti su zbog mogućeg curenja osjetljivih informacija te potencijalnih zavjera ili pokušaja puča. Posebno se ističe strah od mogućeg atentata dronovima, čak i od strane dijela ruske političke elite. Kao potencijalni rizik spominje se i bivši ministar obrane Sergej Šojgu, koji i dalje ima značajan utjecaj u vojnom vrhu. U izvješću se navodi da je povezan s mogućim scenarijem puča, iako za te tvrdnje nisu ponuđeni konkretni dokazi. Podsjeća se i na pokušaj pobune iz lipnja 2023., kada je čelnik plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin poveo neuspjeli pohod prema Moskvi. Autori izvješća napominju da je dio informacija teško neovisno provjeriti, a Kremlj zasad nije komentirao navode.