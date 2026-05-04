Dramatične mjere u Rusiji: Kremlj drastično pojačao zaštitu Putina

Kremlj je drastično pojačao sigurnosne mjere oko Vladimira Putina zbog straha od atentata i mogućeg puča, pokazuju navodi iz obavještajnog izvješća, prema kojem su ograničena njegova kretanja, pooštrene kontrole u okruženju i uveden stroži nadzor nad najbližim suradnicima
Kremlj je znatno pojačao osobnu sigurnost ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući postavljanje nadzornih sustava u domovima njegovih bliskih suradnika, u sklopu novih mjera potaknutih nizom atentata na visoke ruske vojne dužnosnike i strahom od mogućeg puča, navodi se u izvješću europske obavještajne agencije do kojeg je došao CNN.
Prema tom dokumentu, kuharima, tjelohraniteljima i fotografima koji rade s predsjednikom zabranjeno je korištenje javnog prijevoza. Posjetitelji Putina moraju proći dvostruke sigurnosne provjere, a osobe iz njegova najbližeg kruga smiju koristiti samo telefone bez pristupa internetu.
Dio mjera uveden je posljednjih mjeseci nakon ubojstva jednog visokog generala u prosincu, što je izazvalo sukobe unutar ruskog sigurnosnog vrha. Izvješće upućuje na rastuću zabrinutost u Kremlju zbog sve većih unutarnjih i vanjskih problema, uključujući gospodarske poteškoće, znakove nezadovoljstva i vojne neuspjehe u Ukrajini.
Ruske sigurnosne službe smanjile su broj lokacija koje Putin redovito posjećuje. On i njegova obitelj prestali su boraviti u uobičajenim rezidencijama u okolici Moskve i na području Valdaja. Također, ove godine nije posjetio nijedno vojno postrojenje, iako je to ranije činio redovito.
Kako bi nadomjestio ograničeno kretanje, Kremlj u javnost plasira unaprijed snimljene materijale predsjednika. Od početka invazije na Ukrajinu 2022. Putin povremeno boravi i u posebno opremljenim skloništima, među ostalim u regiji Krasnodar.
Izvješće, koje su medijima dostavili izvori bliski europskim obavještajnim službama, dolazi u trenutku sve izraženije krize u Rusiji, četiri godine nakon početka rata u Ukrajini.
Ruski gubici, koje zapadne zemlje procjenjuju na oko 30.000 mrtvih i ranjenih svakog mjeseca, uz ograničene teritorijalne dobitke na frontu i ponovljene napade dronovima Ukrajine duboko u Rusiji, doveli su danak sukoba do razine koju mnogi smatraju neodrživom. Gospodarske posljedice rata sve su vidljivije, uključujući prekide mobilnih mreža u većim gradovima, što izaziva nezadovoljstvo i među dijelom urbanog stanovništva.
Šojgu povezan s mogućim pučem?
Izvješće također donosi detalje o napetostima unutar ruskog vojnog i sigurnosnog vrha, uključujući sporove oko odgovornosti za zaštitu visokih dužnosnika.
Od ožujka 2026. godine, navodi se, Kremlj i sam Putin zabrinuti su zbog mogućeg curenja osjetljivih informacija te potencijalnih zavjera ili pokušaja puča. Posebno se ističe strah od mogućeg atentata dronovima, čak i od strane dijela ruske političke elite.
Kao potencijalni rizik spominje se i bivši ministar obrane Sergej Šojgu, koji i dalje ima značajan utjecaj u vojnom vrhu. U izvješću se navodi da je povezan s mogućim scenarijem puča, iako za te tvrdnje nisu ponuđeni konkretni dokazi.
Podsjeća se i na pokušaj pobune iz lipnja 2023., kada je čelnik plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin poveo neuspjeli pohod prema Moskvi.
Autori izvješća napominju da je dio informacija teško neovisno provjeriti, a Kremlj zasad nije komentirao navode.
Sukob u vrhu sigurnosnog aparata
Prema zapadnom obavještajnom izvještaju, krajem 2025. u Kremlju je održan napet sastanak najviših sigurnosnih i vojnih dužnosnika koji je potaknut atentatom na ruskog general-pukovnika Fanila Sarvarova u Moskvi 22. prosinca. Vladimir Putin je tri dana kasnije okupio ključne ljude sigurnosnog aparata.
Izvještaj navodi da je načelnik Glavnog stožera Valerij Gerasimov oštro kritizirao ravnatelja Federalne službe sigurnosti (FSB) Aleksandra Bortnikova zbog propusta u zaštiti vojnih dužnosnika. Bortnikov je uzvratio upozorenjem na manjak resursa i ljudstva.
U dokumentu se ističe da je među vojnim osobljem zavladala zabrinutost i pad morala zbog sigurnosnih propusta. Na kraju sastanka Putin je pozvao na smirivanje situacije i zatražio konkretna rješenja u roku od tjedan dana.
Kao neposredna mjera, proširene su ovlasti Federalne službe zaštite (FSO), koja je dotad štitila uži krug najviših dužnosnika, uključujući Gerasimova. Zaštita je proširena na još deset visokih vojnih zapovjednika. Izvještaj također sugerira da je dodatno jačanje osobnih sigurnosnih mjera ruskog predsjednika uslijedilo paralelno s tim potezom.