Rubio poslao internu direktivu diplomatima: 'Prenesite saveznicima. Imate vremena do petka'

Trumpova administracija pokušava okupiti suzdržane saveznike - od kojih mnogi nisu bili informirani prije američko-izraelskog zračnog rata koji je započeo prije dva tjedna - da podrže njezinu vojnu operaciju.

Interna direktiva, datirana 16. ožujka, koju je potpisao američki državni tajnik Marco Rubio , poslana je svim američkim diplomatskim i konzularnim predstavništvima diljem svijeta. Njome se od američkih diplomata traži da dostave poruku svojim kolegama 'na najvišoj odgovarajućoj razini' i najkasnije do 20. ožujka, dodajući da bi se napori za zagovaranje stavljanja tih skupina na 'crnu listu' trebali koordinirati s izraelskim kolegama.

Nekoliko američkih saveznika u ponedjeljak je izjavilo da nemaju neposredne planove za slanje brodova kako bi pomogli američkim snagama u deblokiranju Hormuškog tjesnaca, odbijajući Trumpov apel da se taj vitalni plovni put za naftu održi otvorenim.

'S povećanim rizikom od napada Irana i njegovih partnera i posrednika, sve vlade moraju brzo djelovati kako bi smanjile mogućnosti Irana i terorističkih skupina povezanih s Iranom da napadaju naše nacije i građane', navodi se u jednoj od točaka depeše.

Iranska Revolucionarna garda je elitna vojna snaga čija je svrha zaštititi šijitsku muslimansku klerikalnu vlast u Iranu, a kontrolira i velike dijelove iranskog gospodarstva. I Revolucionarna garda i šijitska muslimanska oružana skupina Hezbolah sa sjedištem u Libanonu već su označeni kao terorističke skupine od strane Sjedinjenih Država i nekih drugih zemalja.

U depeši se ne navode detalji o povećanom riziku, ali se navode primjeri kako je Teheran napadao svoje susjede na Bliskom istoku te se potiče na zajedničku akciju.

'Procjenjujemo da je iranski režim osjetljiviji na kolektivnu akciju nego na jednostranu akciju te da je vjerojatnije da će zajednički pritisak prisiliti režim na promjenu ponašanja, nego što će to učiniti same jednostrane akcije', navodi se u depeši.

Dodaje se da bi takve oznake povećale pritisak na Iran i ograničile njegovu sposobnost 'sponzoriranja terorističkih aktivnosti' diljem svijeta.

'Predsjednik Trump usredotočen je na osiguranje mira na Bliskom istoku. Revolucionarna garda, Hezbollah i drugi posrednici koje Iran podržava destabiliziraju vlade i potkopavaju regionalni mir', rekao je glasnogovornik američkog Državnog tajništva.