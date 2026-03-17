'CRNA LISTA'

Rubio poslao internu direktivu diplomatima: 'Prenesite saveznicima. Imate vremena do petka'

L. Š. / Hina

17.03.2026 u 06:05

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: Sean Gallup / POOL
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak je pozvala američke diplomate u inozemstvu na poticanje saveznika da iransku Revolucionarnu gardu i Hezbolah sa sjedištem u Libanonu proglase terorističkim skupinama, navodeći povećani rizik od napada, objavila je agencija Reuters

Interna direktiva, datirana 16. ožujka, koju je potpisao američki državni tajnik Marco Rubio, poslana je svim američkim diplomatskim i konzularnim predstavništvima diljem svijeta. Njome se od američkih diplomata traži da dostave poruku svojim kolegama 'na najvišoj odgovarajućoj razini' i najkasnije do 20. ožujka, dodajući da bi se napori za zagovaranje stavljanja tih skupina na 'crnu listu' trebali koordinirati s izraelskim kolegama.

Trumpova administracija pokušava okupiti suzdržane saveznike - od kojih mnogi nisu bili informirani prije američko-izraelskog zračnog rata koji je započeo prije dva tjedna - da podrže njezinu vojnu operaciju.

Nekoliko američkih saveznika u ponedjeljak je izjavilo da nemaju neposredne planove za slanje brodova kako bi pomogli američkim snagama u deblokiranju Hormuškog tjesnaca, odbijajući Trumpov apel da se taj vitalni plovni put za naftu održi otvorenim.

'S povećanim rizikom od napada Irana i njegovih partnera i posrednika, sve vlade moraju brzo djelovati kako bi smanjile mogućnosti Irana i terorističkih skupina povezanih s Iranom da napadaju naše nacije i građane', navodi se u jednoj od točaka depeše.

Iranska Revolucionarna garda je elitna vojna snaga čija je svrha zaštititi šijitsku muslimansku klerikalnu vlast u Iranu, a kontrolira i velike dijelove iranskog gospodarstva. I Revolucionarna garda i šijitska muslimanska oružana skupina Hezbolah sa sjedištem u Libanonu već su označeni kao terorističke skupine od strane Sjedinjenih Država i nekih drugih zemalja.

U depeši se ne navode detalji o povećanom riziku, ali se navode primjeri kako je Teheran napadao svoje susjede na Bliskom istoku te se potiče na zajedničku akciju.

'Procjenjujemo da je iranski režim osjetljiviji na kolektivnu akciju nego na jednostranu akciju te da je vjerojatnije da će zajednički pritisak prisiliti režim na promjenu ponašanja, nego što će to učiniti same jednostrane akcije', navodi se u depeši.

Dodaje se da bi takve oznake povećale pritisak na Iran i ograničile njegovu sposobnost 'sponzoriranja terorističkih aktivnosti' diljem svijeta.

'Predsjednik Trump usredotočen je na osiguranje mira na Bliskom istoku. Revolucionarna garda, Hezbollah i drugi posrednici koje Iran podržava destabiliziraju vlade i potkopavaju regionalni mir', rekao je glasnogovornik američkog Državnog tajništva.

UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad

  • 07:19

    Katar je objavio da je presreo raketni napad, dok su krhotine koje su pale izazvale požar, no ozlijeđenih nema. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je civilna zaštita intervenirala zbog manjeg požara u industrijskoj zoni. Katar je među nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana gađao dronovima i projektilima, kao odgovor na američko-izraelske napade.  

  • 05:46

    Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. >>Pročitajte više OVDJE<<

  • 05:42

    Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao 'izvanrednu mjeru opreza' usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.
NIŠTA OD PUTOVANJA?

Trump traži odgodu sastanka s kineskim predsjednikom: 'Zbog rata želim biti ovdje'
OKO 400 RANJENIH

U pakistanskom zračnom napadu na Kabul poginulo najmanje 250 ljudi

