OKO 400 RANJENIH

U pakistanskom zračnom napadu na Kabul poginulo najmanje 250 ljudi

L. Š. / Hina

17.03.2026 u 06:15

Kabul - Ilustracija (fotografija je iz listopada, 2025.) Izvor: EPA / Autor: SAMIULLAH POPAL
U pakistanskom zračnom napadu na Kabul pogođena je bolnica za rehabilitaciju od ovisnosti u Kabulu, ubivši i ranivši neodređen broj ljudi, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik afganistanskih talibana, što je Pakistan odbacio, rekavši da su ciljali 'vojni objekti'. Prema nepotvrđenim informacijama, ubijeno je najmanje 250 osoba, a 400 je ranjeno

Pakistansko Ministarstvo informiranja i emitiranja u objavi na platformi X priopćilo je da je Pakistan ciljao 'vojne objekte' i 'infrastrukturu za podršku terorizmu' u Kabulu i Nangarharu. Navedeno je da su ciljane lokacije uključivale objekte u kojima se nalazilo streljivo i oprema koju koriste afganistanski talibanski militanti.

Sukobi između dvije nacije izbili su prošli mjesec pakistanskim zračnim napadima u Afganistanu za koje Islamabad tvrdi da su ciljali uporišta militanata. Afganistan je napade nazvao kršenjem svog suvereniteta i pokrenuo vlastite napade.

Militantnost je sporno pitanje između susjednih saveznika koji su postali neprijatelji, a iz Islamabada tvrde da Kabul pruža utočište militantima koji pokreću napade na Pakistan. Talibani poriču tu optužbu, rekavši da je suzbijanje militantnosti unutarnji problem Afganistana.

Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad

  • 07:19

    Katar je objavio da je presreo raketni napad, dok su krhotine koje su pale izazvale požar, no ozlijeđenih nema. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je civilna zaštita intervenirala zbog manjeg požara u industrijskoj zoni. Katar je među nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana gađao dronovima i projektilima, kao odgovor na američko-izraelske napade.  

  • 05:46

    Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. >>Pročitajte više OVDJE<<

  • 05:42

    Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao 'izvanrednu mjeru opreza' usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.
Trump traži odgodu sastanka s kineskim predsjednikom: 'Zbog rata želim biti ovdje'
