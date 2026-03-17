U pakistanskom zračnom napadu na Kabul poginulo najmanje 250 ljudi

Pakistansko Ministarstvo informiranja i emitiranja u objavi na platformi X priopćilo je da je Pakistan ciljao 'vojne objekte' i 'infrastrukturu za podršku terorizmu' u Kabulu i Nangarharu. Navedeno je da su ciljane lokacije uključivale objekte u kojima se nalazilo streljivo i oprema koju koriste afganistanski talibanski militanti.

Sukobi između dvije nacije izbili su prošli mjesec pakistanskim zračnim napadima u Afganistanu za koje Islamabad tvrdi da su ciljali uporišta militanata. Afganistan je napade nazvao kršenjem svog suvereniteta i pokrenuo vlastite napade.

Militantnost je sporno pitanje između susjednih saveznika koji su postali neprijatelji, a iz Islamabada tvrde da Kabul pruža utočište militantima koji pokreću napade na Pakistan. Talibani poriču tu optužbu, rekavši da je suzbijanje militantnosti unutarnji problem Afganistana.