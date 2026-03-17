'VELIKA ČAST'

Trump: 'Mislim da mogu s Kubom što god želim. Bilo da je oslobodim, zauzmem'

L. Š. / Hina

17.03.2026 u 05:50

Donald Trump
Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da misli da će imati 'čast zauzeti Kubu' i da s tom otočnom državom 'može učiniti štogod hoće'

'Vjerujem da ću imati čast, čast zauzeti Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast', rekao je Trump tijekom potpisivanja izvršne uredbe u Bijeloj kući. Američki predsjednik tjednima ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa. 'Bilo da je oslobodim, zauzmem, mislim da s njom mogu učiniti što god želim. Oni su trenutno vrlo oslabljena nacija. To je propala nacija. Nemaju novca, nemaju nafte, nemaju ništa', rekao je.

vezane vijesti

Pod Trumpom, Washington je povećao ekonomski pritisak na Kubu, s ciljem prekida dotoka deviza i nafte na karipski otok. Pritisak se pojačao nakon što su američke vlasti u siječnju izvele operaciju u kojoj je venecuelski predsjednik Nicolas Maduro uhićen u glavnom gradu Caracasu i odveden u SAD.

Tim je potezom Havana ostala bez jednog od najvažnijih saveznika, koji je dugo podržavao otok, posebno kroz opskrbu naftom, usred višedesetljetnog američkog trgovinskog embarga s Kubom. Trenutno se Kuba nalazi u jednoj od najtežih ekonomskih kriza od revolucije koju je 1959. predvodio Fidel Castro.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad

  • 07:19

    Katar je objavio da je presreo raketni napad, dok su krhotine koje su pale izazvale požar, no ozlijeđenih nema. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je civilna zaštita intervenirala zbog manjeg požara u industrijskoj zoni. Katar je među nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana gađao dronovima i projektilima, kao odgovor na američko-izraelske napade.  

  • 05:46

    Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. >>Pročitajte više OVDJE<<

  • 05:42

    Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao 'izvanrednu mjeru opreza' usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.
Trump traži odgodu sastanka s kineskim predsjednikom: 'Zbog rata želim biti ovdje'
U pakistanskom zračnom napadu na Kabul poginulo najmanje 250 ljudi

najpopularnije

Još vijesti