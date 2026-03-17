Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad

07:19
Katar je objavio da je presreo raketni napad, dok su krhotine koje su pale izazvale požar, no ozlijeđenih nema. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je civilna zaštita intervenirala zbog manjeg požara u industrijskoj zoni.
Katar je među nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana gađao dronovima i projektilima, kao odgovor na američko-izraelske napade.
07:18
Jedna osoba poginula je u Abu Dhabiju nakon što su krhotine projektila pale na tlo, objavile su vlasti.
Pakistanski državljanin stradao je tijekom noći od gelera, nakon što je balistički projektil presretnut sustavima protuzračne obrane, navodi se u priopćenju objavljenom na platformi X.
07:10
Izraelske obrambene snage (IDF) izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnog Libanon da se evakuiraju, dok vojska nastavlja gađati ciljeve povezane s Hezbollahom. „Vojska obrane uskoro će napasti vojnu infrastrukturu terorističkog Hezbollaha“, rekao je glasnogovornik IDF-a u objavi na platformi X.
Libanonski državni mediji, pozivajući se na AFP, izvijestili su da su izraelski zračni napadi rano u utorak pogodili tri četvrti u Bejrutu. Izrael je ranije potvrdio da je izveo „dodatni val napada na terorističku infrastrukturu Hezbollaha u Bejrutu“, objavljeno je na Telegramu.
05:46
Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. >>Pročitajte više OVDJE<<
05:42
Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao 'izvanrednu mjeru opreza' usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija.
Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.
05:41
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak je pozvala američke diplomate u inozemstvu na poticanje saveznika da iransku Revolucionarnu gardu i Hezbolah sa sjedištem u Libanonu proglase terorističkim skupinama, navodeći povećani rizik od napada, objavila je agencija Reuters. >>Pročitajte više OVDJE<<
Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad
05:40
