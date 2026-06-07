VIDEO Trump usred intervjua izgubio živce i otišao: 'Dosta mi je, hvala ti, draga'

Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je intervju u emisiji "Meet the Press" s voditeljicom Kristen Welker, nakon verbalnog sukoba oko njegovih tvrdnji o neregularnosti izbora. Intervju, koji je snimljen u petak tijekom Trumpova posjeta Wisconsinu, emitiran je u nedjelju.
Do prekida je došlo kada je Welker tražila dokaze za Trumpove tvrdnje da su izbori 2020. godine bili lažirani te da se u Kaliforniji trenutačno provode manipulacije s prebrojavanjem glasova.
"Vi ste pristrana, korumpirana mreža. Žao mi je. Završimo s ovim jer mi je dosta. Hvala ti, draga. Ugodan provod", rekao je Trump, nakon čega je skinuo mikrofon i napustio snimanje.
Sukob oko fonda za odštete i napada na Kapitol
Napetost je rasla i tijekom rasprave o fondu Ministarstva pravosuđa vrijednom 1,8 milijardi dolara, namijenjenom borbi protiv "političkog pritiska unutar institucija", a iz kojeg bi se potencijalno isplaćivale odštete.
Trump je branio taj fond, no odbio je jasno reći hoće li pravo na odštetu imati i osobe osuđene za napad na policiju tijekom upada na Kapitol 6. siječnja 2021. godine.
Na pitanje novinarke smatra li da bi itko tko je napao policajce trebao dobiti novac poreznih obveznika, Trump je izjavio da su mnoge od tih ljudi "uništili korumpirani policajci" te da bi trebali primiti odštetu na temelju pojedinačne procjene svakog slučaja.
Kada je Welker upozorila da je 170 osoba priznalo krivnju za napad na policiju i da nema dokaza za tvrdnje da je napad bio unutarstranačka operacija FBI-ja, Trump je odgovorio da su optuženi priznali krivnju jer su bili prestrašeni.
Trump: Sve mi je jasno kad pogledam
U nastavku intervjua Trump je ponovio tvrdnje o neregularnostima u Kaliforniji, gdje prebrojavanje glasova na predizborima još traje zbog obrade glasačkih listića pristiglih poštom.
Nakon što je Welker ponovila da za te tvrdnje nema dokaza i da je riječ o standardnoj proceduri prebrojavanja glasova u toj saveznoj državi, Trump je odgovorio: "Sve mi je jasno kad pogledam."
"Ali gospodine, to nisu dokazi", uzvratila je Welker, nakon čega ju je Trump optužio da je korumpirana, kao i emisija koju vodi. Nakon nekoliko trenutaka, Trump je skinuo mikrofon i prekinuo razgovor, unatoč napomeni novinarke da je ekipa zbog ovog intervjua putovala u Wisconsin.