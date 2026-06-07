VIDEO Trump usred intervjua izgubio živce i otišao: 'Dosta mi je, hvala ti, draga'

Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je intervju u emisiji "Meet the Press" s voditeljicom Kristen Welker, nakon verbalnog sukoba oko njegovih tvrdnji o neregularnosti izbora. Intervju, koji je snimljen u petak tijekom Trumpova posjeta Wisconsinu, emitiran je u nedjelju.

Do prekida je došlo kada je Welker tražila dokaze za Trumpove tvrdnje da su izbori 2020. godine bili lažirani te da se u Kaliforniji trenutačno provode manipulacije s prebrojavanjem glasova. "Vi ste pristrana, korumpirana mreža. Žao mi je. Završimo s ovim jer mi je dosta. Hvala ti, draga. Ugodan provod", rekao je Trump, nakon čega je skinuo mikrofon i napustio snimanje.

Sukob oko fonda za odštete i napada na Kapitol Napetost je rasla i tijekom rasprave o fondu Ministarstva pravosuđa vrijednom 1,8 milijardi dolara, namijenjenom borbi protiv "političkog pritiska unutar institucija", a iz kojeg bi se potencijalno isplaćivale odštete.

Trump je branio taj fond, no odbio je jasno reći hoće li pravo na odštetu imati i osobe osuđene za napad na policiju tijekom upada na Kapitol 6. siječnja 2021. godine.

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Na pitanje novinarke smatra li da bi itko tko je napao policajce trebao dobiti novac poreznih obveznika, Trump je izjavio da su mnoge od tih ljudi "uništili korumpirani policajci" te da bi trebali primiti odštetu na temelju pojedinačne procjene svakog slučaja. Kada je Welker upozorila da je 170 osoba priznalo krivnju za napad na policiju i da nema dokaza za tvrdnje da je napad bio unutarstranačka operacija FBI-ja, Trump je odgovorio da su optuženi priznali krivnju jer su bili prestrašeni.