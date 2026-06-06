Izgleda puno skuplje nego što jest: Torbica Kate Middleton košta tek 33 eura i apsolutni je hit

Škorpion

Plutonova energija izoštrava vaš već ionako snažan instinkt, omogućujući vam da unaprijed predvidite poteze svoje poslovne konkurencije. Vi danas preuzimate kontrolu nad kriznim situacijama na poslu, vodeći kolege prema uspješnom rješavanju kompleksnih zadataka. U ljubavi ste vrlo direktni i otvoreni, što će vaš partner cijeniti mnogo više nego bilo kakva prikrivanja ili igranja igrica. Fizički ste u sjajnoj formi, ali bi vam kratka popodnevna meditacija pomogla da se mentalno potpuno resetirate.