SPOJ NESPOJIVOG

Izgleda puno skuplje nego što jest: Torbica Kate Middleton košta tek 33 eura i apsolutni je hit

G.R.

06.06.2026 u 19:59

Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia
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Princeza od Walesa ponovno je oduševila modnim odabirom na kraljevskom vjenčanju, a pažnju je ukrao jedan iznenađujuće pristupačan detalj. Uz dizajnersku kreaciju Kate Middleton nosila je pletenu torbicu čija cijena iznosi samo 33 eura

Na vjenčanju Petera Phillipsa i Harriet Sperling, Kate Middleton je demonstrirala svoju prepoznatljivu vještinu spajanja visoke mode i high street brendova. Skupocjenu haljinu s potpisom Rolanda Moureta savršeno je upotpunila ljetnim modnim dodatkom, dokazavši da besprijekorna elegancija ne zahtijeva nužno vrtoglave iznose. Njezin stajling odlična je inspiracija svima koji ove sezone planiraju odlazak na ljetna vjenčanja.

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Za ovu svečanu prigodu princeza je odabrala elegantnu bež haljinu s potpisom Rolanda Moureta, čija cijena iznosi 900 eura, te šešir rađen po mjeri brenda JTMillinery. Ipak, najveće iznenađenje bio je njezia clutch torbica. Odabrala je pletenu torbicu australskog brenda Forever New od tek 33 eura.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je nosi, sta torbica bila je dio njezinog stajlinga i tijekom platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II. 2022. godine. Očekivano, zbog dobro poznatog 'Kate efekta', ova je torbica trenutačno potpuno rasprodana.

Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

Teksturirani pleteni dodatak unio je pravi ljetni štih u njezinu odjevnu kombinaciju i savršeno se stopio s bež tonovima ostatka stajlinga. Pleteni modni dodaci ove su sezone doživjeli ogroman porast popularnosti kada su u pitanju ljetna vjenčanja i vrtne zabave, a srećom, na tržištu se još uvijek može pronaći pregršt sličnih i pristupačnih alternativa.

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
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Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

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