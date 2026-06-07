Detalji tragedije kod Virovitice: Preminuo je prije nego što je helikopter uopće uspio poletjeti

Četiri su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u nedjelju oko 12:25 sati dogodila na sjevernoj virovitičkoj obilaznici (državna cesta DC 538), izvijestila je Policijska uprava virovitičko-podravska.

Uzroci nesreće još uvijek nisu službeno poznati, a očevid Županijskog državnog odvjetništva na terenu je trajao punih pet sati. Više informacija o uzrocima znat će se u ponedjeljak. Hitni medicinski let otkazan, ozlijeđeni prevezen u bolnicu Iako su sve hitne službe reagirale odmah, ozlijeđena osoba koja je bila predviđena za hitni medicinski prijevoz helikopterom preminula je prije polijetanja.

"Preminula je, helikopter nije stigao ni poletjeti, ozljede su bile prevelike", potvrdio je za HRT Boris Tomšić, v.d. zapovjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. Glasnogovornica PU virovitičko-podravske Ljiljana Rumenjak potvrdila je da je u nesreći ozlijeđen jedan čovjek koji je kolima hitne pomoći prevezen u Opću bolnicu u Virovitici.

Virovitica: Izjava o prometnoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

Vatrogasci opisali dramatično spašavanje Na terenu su intervenirali policija, hitna pomoć te vatrogasci JVP-a Virovitica i DVD-a Suhopolje s četiri vozila i osam ljudi. Zapovjednik vatrogasne zajednice općine Suhopolje Igor Gotal opisao je za Dnevnik Nove TV zatečeni prizor i tijek intervencije.

U prometnoj nesreći poginule četiri osobe Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL







+5 U prometnoj nesreći poginule četiri osobe Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

"Zatekli smo dva automobila. U jednom automobilu su tri unesrećene osobe još davale znakove života. Pristupili smo vađenju njih. Istovremeno smo pozvali u ispomoć kolege iz JVP-a grada Virovitice te smo paralelno s njima oslobađali osobu po osobu i predavali ih timovima hitne medicinske pomoći", izjavio je Gotal.

Prometna nesreća Izvor: Screenshot / Autor: VZ VPŽ/ICV





Prometna nesreća Izvor: Screenshot / Autor: VZ VPŽ/ICV

Nakon toga, vatrogasci su pristupili dvoje unesrećenih iz drugog automobila, koji su poginuli na licu mjesta.

U prometnoj nesreći poginule četiri osobe Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL