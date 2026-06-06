ROMANTIKA NA JUGU

U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović: Pogledajte prve fotografije mladenaca

G.R.

06.06.2026 u 18:32

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic
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Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa i njegova dugogodišnja partnerica, zagrebačka arhitektica Ivona Šimunović, vjenčali su se danas u Dubrovniku. Kruna je to njihove ljubavi koju su godinama držali podalje od očiju javnosti, a sreću je dodatno uveličao i njihov sinčić Šimun

Par je za svoj veliki dan odabrao romantični Dubrovnik, grad iz kojeg Ivona vuče korijene, a sretni su mladenci snimljeni i u slavljeničkoj šetnji Stradunom. Nakon što su godinama uspješno čuvali svoju privatnost i izbjegavali zajednička pojavljivanja, sada su s osmijehom pozirali, slaveći novo životno poglavlje u društvu obitelji, prijatelja i malenog sina.

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Ljubav skrivena od javnosti

Priča o njihovoj vezi prvi je put zaintrigirala javnost krajem 2022. godine uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru. Sosa je tada u intervjuima stidljivo potvrdio da je u sretnoj vezi već gotovo dvije godine, no identitet djevojke ostao je tajna. Ubrzo se ipak doznalo da je riječ o plavokosoj Ivoni, arhitektici koja je od njega starija četiri godine.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
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Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic

Sam nogometaš tada je istaknuo kako ga je kod nje najviše privukla njezina samostalnost te činjenica da su od prvog dana jednostavno 'kliknuli'. Ivona mu je bila najveća podrška pa je tako u Katru snimljena na tribinama u društvu njegove obitelji.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic

Danas, četiri godine nakon prvih saznanja o njihovoj romansi, par je ljubav okrunio brakom u gradu koji mladenki ima posebno značenje. U međuvremenu su u potpunoj tajnosti postali i roditelji dječaka Šimuna.

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ROMANTIKA NA JUGU

ROMANTIKA NA JUGU

U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović: Pogledajte prve fotografije mladenaca
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