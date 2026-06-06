Vučić se žalio da su mu u Crnoj Gori dali 'europsku hranu' pa mladim naprednjacima narezao kulen

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić vratio se u Srbiju sa summita Europske unije i Zapadnog Balkana održanog u Tivtu, i odmah produžio na Palić, jezero kod Subotice na sjeveru zemlje. Tamo je imao ponešto za reći o 'europskoj hrani' kojom su ga u Crnoj Gori nahranili, a kao kontrapunkt narezao je malo - vojvođanskog kulena
U video zapisu objavljenom na njegovom kanalu Budućnost Srbije Vučić, okružen skupinom mladih, priča kako se 'zabavlja s prijateljima iz Akademije mladih i Zaklade za srpski narod i državu'. Riječ je, piše Nova.rs, o farmi koja je u vlasništvu Vučićeve Srpske napredne stranke o 2019. A što raditi na farmi nego - nešto narezati, pogotovo ako niste zadovoljni hranom kojom su vas hranili proteklih dana.
'Vratio sam se u Srbiju i ne mogu biti sretniji', napisao je Vučić, a u videu bio još konkretniji na temu 'pravih europskih vrijednosti'
'Danas sam odlučio, jer sam bio gladan, nisam ništa jeo od jutros... U Crnoj Gori je bilo sve te... europske hrane, kako da vam objasnim. Pa sam odlučio pojesti nešto ovdje gdje ima... kobasica, kulena, slanine, kozjeg sira, svega...', rekao je Vučić, koji je potom zahvalio svim ljudima u Srbiji na podršci tijekom posljednjih 48 sati, a posebno Srbima u Crnoj Gori, u, kako je rekao, teškim vremenima.
Pod teškim vremenima vjerojatno podrazumijeva skandal koji je obilježio samit EU-Zapadni Balkan, kada je skupina muškaraca čarter letom iz Beograda stigla u Crnu Goru, a potom su vraćeni s aerodroma.
Crnogorska policija objavila je da su kod putnika pronađeni transparenti s natpisom 'Srbija pobjeđuje', komunikacijski uređaji, te da su ih čekala dva autobusa.