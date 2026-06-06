Vučić se žalio da su mu u Crnoj Gori dali 'europsku hranu' pa mladim naprednjacima narezao kulen

U video zapisu objavljenom na njegovom kanalu Budućnost Srbije Vučić, okružen skupinom mladih, priča kako se 'zabavlja s prijateljima iz Akademije mladih i Zaklade za srpski narod i državu'. Riječ je, piše Nova.rs, o farmi koja je u vlasništvu Vučićeve Srpske napredne stranke o 2019. A što raditi na farmi nego - nešto narezati, pogotovo ako niste zadovoljni hranom kojom su vas hranili proteklih dana.

'Vratio sam se u Srbiju i ne mogu biti sretniji', napisao je Vučić, a u videu bio još konkretniji na temu 'pravih europskih vrijednosti'