Kate Middleton zasjenila i mladenku: Njezina haljina za ljetno vjenčanje proglašena je savršenom

Kate Middleton ponovno je održala lekciju iz elegancije pojavivši se na vjenčanju Petera Phillipsa i Harriet Sperling u kreaciji jednog od svojih omiljenih dizajnera. Njezino upečatljivo izdanje u nježnoj puderastoj nijansi s pregršt promišljenih detalja brzo joj je priskrbilo titulu najbolje odjevene gošće
Vjenčanje najstarijeg unuka pokojne kraljice Elizabete, Petera Philipsa i medicinske sestre Harriet Sperling u selu Kemble u Gloucestershireu okupilo je brojne članove britanske kraljevske obitelji. Iako je mladenka blistala u raskošnoj haljini dizajnerice Emilije Wickstead, poglede okupljenih obožavatelja brzo je ukrala princeza Kate. Na ceremoniju je stigla u pratnji supruga, princa Williama, pokazavši da svijetle, puderaste nijanse savršeno funkcioniraju na ljetnim vjenčanjima unatoč tmurnom engleskom vremenu.
Haljina po mjeri kraljevske gošće
Kate je zablistala u kreaciji francuskog dizajnera Rolanda Moureta, s čijim komadima godinama ne griješi. Njezin odabir pao je na novu haljinu od tvida dužine do koljena u nježnoj puderastoj ('nude' ili 'blush') nijansi. Gornji dio haljine isticao se blagim V-izrezom te upečatljivom kragnom obrubljenom resicama, a silueti su dodatnu strukturu dali diskretni jastučići na ramenima i kopčanje lažnim gumbima.
Donji dio kreacije krasio je spušteni struk sa suknjom formiranom od obrnutih nabora, a suptilna tekstura i boja princezine haljine modno su savršeno komplementirale mladenkinoj vjenčanici.
Boater šešir i nakit pokojne Diane
Princeza je besprijekorno uskladila modne dodatke sa svojom kreacijom. Svoju gustu kosu nosila je raspuštenu, a ukrasila ju je šeširom takozvanog 'boater' stila s potpisom dizajnerice Jane Taylor, decentno naglašenim smeđom vrpcom. Cjelokupan stajling u istim svijetlim tonovima zaokružila je clutch torbicom krem boje australskog brenda Forever New i provjerenim salonkama na petu svog omiljenog dizajnera cipela, Gianvita Rossija.
Kada je riječ o nakitu, osim već dobro poznatih dvostrukih visećih naušnica brenda Kiki McDonough, pažnju stručnjaka privukao je i odabir narukvice. Kate je nosila 'Birthright' narukvicu s tri niza bisera s potpisom Nigela Milnea, koja je nekoć pripadala njezinoj pokojnoj svekrvi, princezi Diani, decentno odavši modnu počast obiteljskoj povijesti u danu važnom za cijeli dvor.