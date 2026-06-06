NAJBOLJE ODJEVENA GOŠĆA

Kate Middleton zasjenila i mladenku: Njezina haljina za ljetno vjenčanje proglašena je savršenom

G.R.

06.06.2026 u 17:53

Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia
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Kate Middleton ponovno je održala lekciju iz elegancije pojavivši se na vjenčanju Petera Phillipsa i Harriet Sperling u kreaciji jednog od svojih omiljenih dizajnera. Njezino upečatljivo izdanje u nježnoj puderastoj nijansi s pregršt promišljenih detalja brzo joj je priskrbilo titulu najbolje odjevene gošće

Vjenčanje najstarijeg unuka pokojne kraljice Elizabete, Petera Philipsa i medicinske sestre Harriet Sperling u selu Kemble u Gloucestershireu okupilo je brojne članove britanske kraljevske obitelji. Iako je mladenka blistala u raskošnoj haljini dizajnerice Emilije Wickstead, poglede okupljenih obožavatelja brzo je ukrala princeza Kate. Na ceremoniju je stigla u pratnji supruga, princa Williama, pokazavši da svijetle, puderaste nijanse savršeno funkcioniraju na ljetnim vjenčanjima unatoč tmurnom engleskom vremenu.

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Haljina po mjeri kraljevske gošće

Kate je zablistala u kreaciji francuskog dizajnera Rolanda Moureta, s čijim komadima godinama ne griješi. Njezin odabir pao je na novu haljinu od tvida dužine do koljena u nježnoj puderastoj ('nude' ili 'blush') nijansi. Gornji dio haljine isticao se blagim V-izrezom te upečatljivom kragnom obrubljenom resicama, a silueti su dodatnu strukturu dali diskretni jastučići na ramenima i kopčanje lažnim gumbima.

Donji dio kreacije krasio je spušteni struk sa suknjom formiranom od obrnutih nabora, a suptilna tekstura i boja princezine haljine modno su savršeno komplementirale mladenkinoj vjenčanici.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Boater šešir i nakit pokojne Diane

Princeza je besprijekorno uskladila modne dodatke sa svojom kreacijom. Svoju gustu kosu nosila je raspuštenu, a ukrasila ju je šeširom takozvanog 'boater' stila s potpisom dizajnerice Jane Taylor, decentno naglašenim smeđom vrpcom. Cjelokupan stajling u istim svijetlim tonovima zaokružila je clutch torbicom krem boje australskog brenda Forever New i provjerenim salonkama na petu svog omiljenog dizajnera cipela, Gianvita Rossija.

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
  • Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling
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Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je riječ o nakitu, osim već dobro poznatih dvostrukih visećih naušnica brenda Kiki McDonough, pažnju stručnjaka privukao je i odabir narukvice. Kate je nosila 'Birthright' narukvicu s tri niza bisera s potpisom Nigela Milnea, koja je nekoć pripadala njezinoj pokojnoj svekrvi, princezi Diani, decentno odavši modnu počast obiteljskoj povijesti u danu važnom za cijeli dvor.

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