Kate Middleton zasjenila i mladenku: Njezina haljina za ljetno vjenčanje proglašena je savršenom

Haljina po mjeri kraljevske gošće

Kate je zablistala u kreaciji francuskog dizajnera Rolanda Moureta, s čijim komadima godinama ne griješi. Njezin odabir pao je na novu haljinu od tvida dužine do koljena u nježnoj puderastoj ('nude' ili 'blush') nijansi. Gornji dio haljine isticao se blagim V-izrezom te upečatljivom kragnom obrubljenom resicama, a silueti su dodatnu strukturu dali diskretni jastučići na ramenima i kopčanje lažnim gumbima.

Donji dio kreacije krasio je spušteni struk sa suknjom formiranom od obrnutih nabora, a suptilna tekstura i boja princezine haljine modno su savršeno komplementirale mladenkinoj vjenčanici.