Iz BiH prijete: Čim Plenković i Krišto ovo potpišu, prijelaz kod Gradiške se zatvara

Granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške neće iz administrativnih razloga biti moguć ukoliko narednog tjedna bude potpisan novi međudržavni ugovor o graničnim prijelazima, upozorila je u subotu Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO).

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto trebali bi u ponedjeljak u Sarajevu potpisati novi ugovor o graničnim prijelazima, a iz UNO BiH na to su reagirali izjavom u kojoj su upozorili kako će to značiti da novi prijelaz kod Gradiške, koji je pušten u promet u svibnju na privremenoj osnovi, neće moći nastaviti funkcionirati jer unutar BiH za to nisu ispunjene administrativne pretpostavke.

To će zapravo značiti da prijelaz putnika i robe kod Gradiške uopće neće biti moguć jer je stari prijelaz zatvoren nakon urušavanja ograde mosta pa je u tijeku sanacija, a koliko će ona trajati nije poznato. "Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati niti jedan granični prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor (tzv. BIP)", stoji u očitovanju UNO BiH, koja je ekvivalent carinske uprave.

Otvoren novi granični prijelaz Gradiška Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL







+31 Otvoren novi granični prijelaz Gradiška Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL