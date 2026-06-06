Europski obrambeni divovi stvaraju topničko čudovište na 10 kotača: Imamo snimke u akciji

Europska podružnica obrambenog giganta General Dynamics sa sjedištem u Španjolskoj razvija u suradnji s njemačkom ispostavom multieuropske tvrtke KNDS novu samohodnu haubicu na kotačima koja bi trebala postati visoko mobilna platforma za vatrenu potporu kalibra 155 milimetara s ciljem odupiranja prijetnji protubaterijskim djelovanjem koje je istaknuo rat u Ukrajini. Evo što sve znamo o novoj NATO-ovoj haubici

Razvoj nove samohodne haubice na kotačima predstavlja jedan od najzanimljivijih europskih obrambenih projekata u području kopnenog topništva tijekom 2026. godine. Sustav kombinira oklopno vozilo Piranha HMC konfiguracije 10x10 s KNDS-ovim automatiziranim topničkim modulom AGM kalibra 155 milimetara/L52, stvarajući novu generaciju samohodnog topništva prilagođenog zahtjevima NATO-ovih operacija visokog intenziteta.

Strateški kontekst razvoja nove samohodne haubice potječe iz rata u Ukrajini koji je pokazao kako topništvo ponovno zauzima središnje mjesto na modernom bojištu. Uz sposobnost nanošenja velikih gubitaka protivniku, suvremene topničke postrojbe moraju djelovati u okruženju obilježenom stalnim nadzorom bespilotnih letjelica, protubaterijskim radarima i precizno navođenim streljivom. U takvim uvjetima preživljavanje sustava jednako je važno kao i njegova vatrena moć. Stoga članice NATO saveza ubrzano traže platforme koje mogu brzo otvoriti vatru, promijeniti položaj i izbjeći neprijateljski odgovor. Nova haubica GDELS-a i KNDS-a razvijena je upravo s tim ciljem te predstavlja kompromis između lakših kamionskih sustava poput Caesara i teških gusjeničnih haubica poput njemačkog PzH 2000 ili južokorejskog K9 Thunder.

Nova europska samohodna haubica Izvor: Licencirane fotografije / Autor: GDELS







Nova europska samohodna haubica Izvor: Licencirane fotografije / Autor: GDELS

Višestruki istovremeni udari Središnji element sustava čini AGM, jedan od tehnološki najnaprednijih europskih topničkih modula. Opremljen je NATO-standardnim topom kalibra 155 milimetara i duljine cijevi 52 kalibra te potpuno automatiziranim sustavom punjenja. Takva konfiguracija omogućuje visoku brzinu paljbe uz istodobno smanjenje broja članova posade. Sustav može koristiti standardno, precizno navođeno i projektilsko potpomognuto streljivo, pri čemu domet premašuje 40 kilometara, a s naprednim streljivom može biti i znatno veći. Posebno je značajna sposobnost izvođenja misija višestrukog istovremenog udara (MRSI), tijekom kojih više granata ispaljenih različitim putanjama pogađa cilj gotovo istodobno. Dosadašnja iskustva su pokazala kako takva sposobnost povećava razornu moć sustava i otežava protivniku reakciju. Uz to, nova haubica imat će digitalizirani sustav upravljanja paljbom koji omogućuje vrlo kratko vrijeme između otkrivanja cilja i otvaranja vatre, što je jedna od ključnih značajki suvremenog mrežno povezanog ratovanja.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Defense Web TV

Važno je reći i da paket vatrene moći nadopunjuje potpuno digitalna arhitektura upravljanja paljbom, osmišljenom za skraćivanje vremenskih rokova od senzora do strijelca i ubrzavanje ciklusa borbenog angažmana. Budući da moderne topničke operacije sve više ovise o brzom pronalaženju ciljeva i trenutnom odgovoru, sposobnost primanja koordinata ciljeva, izračunavanja rješenja za paljbu, provođenja vatrenih misija i premještanja u roku od nekoliko minuta postala je ključna prednost na bojnom polju. Za razliku od većine postojećih haubica na kotačima koje koriste standardne vojne kamione, nova NATO-ova haubica koristi teško oklopljenu Piranhinu platformu HMC 10x10. To je vozilo projektirano za nošenje iznimno velikih tereta te raspolaže pojačanim ovjesom, većom nosivošću i boljom zaštitom posade od lakih kamionskih rješenja.

Izvor: Društvene mreže / Autor: PANZER-UNIVERZUM UNCUT

Potencijal rasta za buduće integracije Valja istaknuti i da konfiguracija 10x10 omogućuje nošenje većih količina streljiva, dodatnih sustava zaštite i budućih generacija preciznog naoružanja. Istodobno zadržava visoku stratešku pokretljivost jer se može brzo premještati cestovnom mrežom bez potrebe za specijaliziranim transporterima kakve zahtijevaju teške gusjenične haubice. Njegov pak ojačani sustav ovjesa, povećani kapacitet korisnog tereta i robusna automobilska arhitektura pružaju stabilnu osnovu za integraciju kupole teškog topništva uz očuvanje operativne mobilnosti. Konfiguracija 10x10 također nudi potencijal rasta za buduću integraciju dodatnih misijskih sustava, većih rezervi streljiva i preciznog streljiva dugog dometa sljedeće generacije.

Izvor: Društvene mreže / Autor: DefensaCom