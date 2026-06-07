pojačani napadi

Iran poslao opasnu prijetnju: 'Američke baze i izraelska imovina sada su legitimne mete'

I.J./Hina

07.06.2026 u 20:18

Rat na Bliskom Istoku
Rat na Bliskom Istoku Izvor: EPA / Autor: ABBAS SALMAN
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Zbog američke pomorske blokade Irana i zelenog svjetla Izraelu da u nedjelju pojača napade u Libanonu, američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku postaju legitimne mete, rekao je u nedjelju visoki iranski pregovarač u objavi na X-u.

Komentari predsjednika iranskog parlamenta, Mohamada Bagera Galibafa, uslijedili su nakon izraelskih napada na južna predgrađa Bejruta, gdje je uporište iranskog saveznika Hezbolaha.

"Niti su predani primirju niti vjeruju u dijalog, i putem pomorske blokade i kršenja sporazuma po pitanju Libanona, pokazali su da samo razumiju jezik moći", rekao je Galibaf očigledno aludirajući na Sjedinjene Države i Izrael. Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbolah granatirao Izrael, rekli su u nedjelju premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz.

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Netanyahu i Katz rekli su da je vojska ciljala stožere "terorista".

Na videozapisima svjedoka vide se gusti oblaci dima u napučenom predgrađu Bejruta poznatom kao Dahieh, koje se smatra uporištem libanonskog pokreta Hezbolaha.

Izrael je značajno smanjio napade na Libanon nakon što je sredinom travnja na snagu stupilo primirje. I američki predsjednik Donald Trump najavio je da je dogovoren prekid izraelskih napada u tom području, kao i prekid napada Hezbolaha na Izrael.

Izrael i Libanon dogovorili su prije nekoliko dana način provedbe primirja. No Hezbolah je odbacio dogovorene uvjete i ubrzo ponovno pokrenuo nove napade.

Libanonska vlada nije strana u sukobu i ima ograničen utjecaj na proiranski Hezbolah koji nije bio uključen u pregovore o prekidu vatre.

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