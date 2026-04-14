Zelenski razotkrio svijetu svu vatrenu moć Ukrajine: 'Domaće, učinkovito i snažno'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski povodom Dana obrambene industrije Ukrajine predstavio je 56 sustava naoružanja domaće proizvodnje.
Među viđenim je čak 31 vrsta dronova, što uključuje bespilotne letjelice dugog dometa, bombardere, presretače, izviđačke platforme, jurišne i FPV dronove.
Predstavljeno je i sedam raketnih sustava, šest robotski platformi za kopneno ratovanje, četiri alata za elektroničko ratovanje, četiri oklopna vozila, tri bespilotna pomorska sustava te mobilna kupola za protuzračnu obranu.
"Naše rakete, naši bespilotni sustavi, naši presretači, jurišni i pomorski dronovi, izviđački sustavi, topništvo, naša municija, oklopna vozila, robotske platforme i još mnogo toga, sve to danas s ponosom nazivamo 'ukrajinskim oružjem'. Oni štite naše nebo, naše gradove i sela, spašavaju živote i dokazuju da je 'proizvedeno u Ukrajini' sinonim za 'učinkovito i snažno'", naveo je Zelenski.
Uzdanice ukrajinske vojske
United24media piše da su, između ostalog predstavljene krstareće rakete Flamingo dometa 3000 kilometara koje mogu nositi bojevu glavu težu od tone. Predstavljen je i višecijevni raketni sustav Vilkha s navođenim streljivom kalibra 300 milimetara.
Bespilotna letjelica Ruta ima domet 300 kilometara, dok mlazni dron Peklo može udariti na mete udaljene 700 kilometara. Ukrajina je razvila i dron dugog dometa s turbomlaznim motorom, nazvan Palianytsia. Jurišni dron Sichen ima domet 1400 kilometara i bojevu glavu od 40 kilometara, dok dron Liutyi može dobaciti teret do 75 kilometara težine na udaljenost od 2000 kilometara. Dron FP-1 može nositi 120 kilograma tešku bojevu glavu do 1400 kilometara, a dronovi Morok, Bars i Obrii imaju domet od 700 do 800 kilometara s različitim težinama bojevih glava.
Zemaljski robotski sustavi su, navedeno je u prezentaciji, sudjelovali u više od 22.000 misija u samo tri mjeseca. Među njima su višenamjenski sustavi RATEL H, Termit, Lynx, Ardal, Zmiy i Volia-E.
Rakete R-360 Neptun mogu udarati na kopnene i na pomorske ciljeve u dometu do 300 kilometara s bojevom glavom od 150 kilograma, a za pomorsko ratovanje su dizajnirani i višenamjenski pomorski bespilotni sustav Sargan 3000 te Magura V5, prvi dron koji je potopio ratni brod.
KOMENTAR VIŠESLAVA RAOSA
Nabujala Tisa odnijela je Orbána: Što će Magyar s tom silnom moći?
KOMENTAR BOŠKA PICULE
Hrvatska u svom svemiru: Jesmo li najsigurnija država od Zemlje do Mjeseca?
KOMENTAR VIŠESLAVA RAOSA
Hrvatska u središtu geopolitičke igre: Jadran postaje ključno zaleđe Šeste flote
komentar maruške vizek
Živjeli smo u zabludi: Stigla je era inflacije i političkog radikalizma