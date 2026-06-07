Iz Rusije upravo stigao nov uvjet za prekid rata u Ukrajini

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je da je potpuna obnova prava rusofonog stanovništva u Ukrajini jedan od ključnih i neupitnih uvjeta za postizanje trajnog rješenja rata
Govoreći u subotu putem videoporuke povodom Dana ruskog jezika, Lavrov je ponovio dugogodišnje optužbe Moskve da vlasti u Kijevu sustavno diskriminiraju rusku manjinu i građane Ukrajine koji govore ruskim jezikom, prenosi Kyiv Post. Tvrdnje o jezičnoj diskriminaciji i, kako ih Rusija naziva, ‘rusofobiji’, Moskva je i ranije koristila među glavnim opravdanjima za pokretanje invazije na Ukrajinu 2022. godine.
‘Među našim apsolutnim prioritetima zaštita je i potpora ljudima kojima je ruski materinski jezik’, rekao je Lavrov. ‘Nastavit ćemo odlučno suprotstavljati se svim oblicima jezične diskriminacije i rusofobije, gdje god se oni pojavili.’
Posebno se osvrnuo na Ukrajinu, ustvrdivši da će Rusija ‘zasigurno ostvariti’ obnovu prava govornika ruskog jezika, za koje tvrdi da su izloženi pritiscima i diskriminaciji. ‘Rješavanje tog pitanja među nužnim je uvjetima za dugoročno rješenje ukrajinskog sukoba’, rekao je Lavrov.
Lavrovljeve izjave dolaze u trenutku kada diplomatski pokušaji okončanja rata i dalje ne daju značajnije rezultate.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je odbacio prijedlog izravnih razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Takav odgovor uslijedio je nakon što je Zelenski objavio otvoreno pismo u kojem je Putinu ponudio razgovore o mogućem mirovnom rješenju, nakon što prethodne inicijative pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do konkretnog napretka.