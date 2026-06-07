Iz Rusije upravo stigao nov uvjet za prekid rata u Ukrajini

Govoreći u subotu putem videoporuke povodom Dana ruskog jezika, Lavrov je ponovio dugogodišnje optužbe Moskve da vlasti u Kijevu sustavno diskriminiraju rusku manjinu i građane Ukrajine koji govore ruskim jezikom, prenosi Kyiv Post. Tvrdnje o jezičnoj diskriminaciji i, kako ih Rusija naziva, ‘rusofobiji’, Moskva je i ranije koristila među glavnim opravdanjima za pokretanje invazije na Ukrajinu 2022. godine.

‘Među našim apsolutnim prioritetima zaštita je i potpora ljudima kojima je ruski materinski jezik’, rekao je Lavrov. ‘Nastavit ćemo odlučno suprotstavljati se svim oblicima jezične diskriminacije i rusofobije, gdje god se oni pojavili.’

Posebno se osvrnuo na Ukrajinu, ustvrdivši da će Rusija ‘zasigurno ostvariti’ obnovu prava govornika ruskog jezika, za koje tvrdi da su izloženi pritiscima i diskriminaciji. ‘Rješavanje tog pitanja među nužnim je uvjetima za dugoročno rješenje ukrajinskog sukoba’, rekao je Lavrov.