FOTO Više tisuća mladih hodačasnika stiglo na Trg bana Jelačića: 'Tu Bog želi biti'

Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše da danas "neće samo prijeći neke kilometre, već će krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam ostavlja sv. Antun Padovanski već 800 godina".

Rečeno im je da neka svaki korak koji danas učine bude korak bliže Kristu , po uzoru na sv. Antu, i neka im današnje geslo koje ih okuplja postane program života.

Na središnjem događanju, euharistijskom slavlju održanom popodne, fra Stjepan Brčina je mladima poručio da "predaju srce Bogu, da mu predaju svaku emociju, lošu, negativnu, brigu, strah, tugu, grijeh...sve".

"Bog, koji je Ljubav, nas želi obnoviti", rekao je u propovijedi fra Brčina i zaželio da ovo hodočašće bude početak pročišćenja naše duše.

"Bog i Božja ljubav može pročistiti svako srce. Nije bitno kako se mi danas osjećamo, već što želimo, želimo li Boga vratiti u život", rekao je i poručio mladima da "imaju pouzdanje u Boga i vrate ga u središte".

''Ako stalno pričamo o zlu, tako mu se otvaramo (...) Nemojte pozornost usmjeravati na zlo. imajmo pouzdanja u Boga, vratimo ga u centar", rekao je fra Brčina. Istaknuo je da i "ako je zlo tako jako, ono ništa ne može tebi ako je tvoje srce s Bogom i čisto".

Po njegovim riječima, "srce je ključ svega". "Tu Bog želi biti".

Upozorio je da često ne vidimo one lijepe stvari, da već imamo puno, nego, "poput Eve, vidimo samo ono što nemamo".