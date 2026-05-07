Fotografija iz Libanona izazvala bijes: Izraelski vojnik stavio cigaretu u usta kipa Djevice Marije

Upitana za komentar, izraelska vojska priopćila je da ‘incident smatra iznimno ozbiljnim’ i naglasila da ponašanje vojnika ‘potpuno odstupa od vrijednosti koje se očekuju od njezinih pripadnika’.

Fotografija, na kojoj se navodno vidi izraelski vojnik s rukom oko štovanog kršćanskog lika dok joj prinosi cigaretu ustima, široko se proširila društvenim mrežama u srijedu.

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da će pokrenuti istragu nakon što je jedan njezin vojnik fotografiran kako stavlja cigaretu u usta kipa Djevice Marije u južnom Libanonu.

‘Incident će biti istražen, a protiv vojnika će biti poduzete zapovjedne mjere u skladu s nalazima’, dodala je vojska.

Prema početnoj provjeri izraelske vojske, fotografija je snimljena prije nekoliko tjedana.

To nije prvi put posljednjih tjedana da se izraelska vojska našla na meti kritika zbog ponašanja vojnika prema kršćanskim simbolima u južnom Libanonu.

Krajem travnja izraelska vojska objavila je da će dvojica vojnika dobiti 30 dana vojnog pritvora i biti uklonjena s borbenih dužnosti zbog uništavanja kipa Isusa Krista u južnolibanonskom selu Debel. U tom je slučaju na internetu objavljena fotografija izraelskog vojnika koji maljem udara glavu kipa razapetog Isusa koji je pao s križa.

Izraelska vojska u četvrtak je priopćila da ‘poštuje slobodu vjeroispovijesti i bogoslužja, kao i sveta mjesta i vjerske simbole svih religija i zajednica’.

Dodala je da nema ‘nikakvu namjeru nauditi civilnoj infrastrukturi, uključujući vjerske objekte ili vjerske simbole’.

Incident dolazi u razdoblju pojačanih napetosti u južnom Libanonu, gdje su kršćanske zajednice posljednjih tjedana izražavale zabrinutost zbog štete na vjerskim objektima i simbolima. AP je ranije izvijestio i o rušenju dijelova katoličkog samostana u Yarounu tijekom izraelskih operacija, što je izazvalo osude lokalnih crkvenih dužnosnika.