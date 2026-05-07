Velika akcija Interpola: Zaplijenjeni lažni lijekovi vrijedni 15,5 milijuna dolara, uhićeno 270 ljudi

Među zaplijenjenim nelicenciranim ili krivotvorenim lijekovima pronađeni su lijekovi za erektilnu disfunkciju, sedativi, lijekovi protiv bolova, antibiotici i pomoćna sredstva za prestanak pušenja.

Operacija "Pangea XVIII", provedena u ožujku na svim kontinentima rezultirala je i zapljenom više od šest milijuna ilegalnih lijekova, vrijednih 15,5 milijuna dolara, stoji u priopćenju za javnost međunarodne organizacije kriminalističke policije sa sjedištem u Lyonu.

Organizacija je posebno zabrinuta zbog zloupotrebe antiparazitskih proizvoda , odnosno njihove upotrebe izvan propisanog ili legalnog medicinskog konteksta.

"Zahvaljujući online tržištima i neformalnim lancima opskrbe, kriminalci mogu iskoristiti rupe u propisima pa su im ciljna skupina ljudi koji traže brze ili pristupačne načine liječenja" rekao je glavni tajnik Interpola Valdecy Urquiza, koji je upozorio na "ozbiljne, čak i fatalne" posljedice.

Organizacija je zamijetila i "nagli porast" zapljene antiparazitskih lijekova, posebno lijekova protiv glista odobrenih samo za veterinarsku upotrebu.

Ovi proizvodi, koji se često predstavljaju kao "dodaci prehrani", prodaju se kao "alternativni tretmani za liječenje raka", stoji u objavi Interpola koji ističe da "takve tvrdnje nisu potkrijepljene nikakvim znanstvenim dokazima".

Upotreba ove vrste proizvoda uočena je još u vrijeme pandemije covida-19, objavio je Interpol.

Potražnja za farmaceutskim proizvodima povezanim s raznim "performansama" i "načinom života", poput steroida i peptida, i dalje raste "potaknuta popularnošću bodybuildinga i fitnessa", dodaje Interpol.

Jedan od značajnijih slučajeva operacije predstavlja otkrivanje tajnog pogona za proizvodnju lijekova u Bugarskoj. Ondje su zaplijenjeni milijuni tableta, ampula i injekcijskih proizvoda.

U Burkini Faso vlasti su zaplijenile 384.000 antibiotskih kapsula, a u Obali Bjelokosti u jednom je vozilu otkrivena tona krivotvorenih tableta ibuprofena.