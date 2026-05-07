'Ja sam papa' nije bilo dovoljno: Službenica banke mu spustila slušalicu

‘ Rekao je: Pa, to neću moći učiniti’, ispričao je McCarthy u videoisječku podijeljenom na društvenim mrežama, opisujući papinu sve veću frustraciju dok se publika smijala. ‘Dao sam vam sve odgovore na sigurnosna pitanja.’

Novi papa predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi promijeniti telefonski broj i adresu koje banka ima u evidenciji, naveo je McCarthy. Papa je zatim točno odgovorio na sigurnosna pitanja. No službenica banke rekla mu je da to nije dovoljno i da mora osobno doći u poslovnicu.

Otprilike dva mjeseca nakon što je Robert Francis Prevost , kardinal rođen u Chicagu, postao papa Lav XIV. u Vatikanu, nazvao je svoju banku u SAD-u, ispričao je njegov bliski prijatelj, velečasni Tom McCarthy, na skupu katolika u Napervilleu u saveznoj državi Illinois, prenosi The New York Times.

Djelatnica banke se ispričala. Papa je zatim pokušao drukčije. ‘Bi li vam nešto značilo kad bih vam rekao da sam papa Lav?’, upitao je, prema McCarthyjevim riječima.

Ona je prekinula poziv.

Iako vode više od milijardu katolika diljem svijeta i žive u raskošnom okruženju Vatikana, pape se ponekad nađu u posve svakodnevnim situacijama, slučajno ili namjerno. U prva 24 sata pontifikata pape Franje 2013. godine, on je inzistirao na tome da sam plati hotelski račun i pokupi svoju prtljagu, što je bila gesta poniznosti upućena katoličkom kleru.

Papa Lav potječe iz skromne obitelji iz Doltona u Illinoisu, malog predgrađa nedaleko od Chicaga. Prije izbora za papu služio je kao biskup u Peruu te obnašao utjecajnu dužnost u Vatikanu. McCarthy je u emailu potvrdio da je priča o problemu s bankom istinita. O svom prijateljstvu s papom govorio je skupini katolika na obrazovnom susretu za muškarce i dječake u crkvi u Napervilleu.

Velečasni McCarthy dobro je poznat među katolicima na južnoj strani Chicaga. Augustinac je i voditelj škole St. Rita of Cascia. Papu Lava prvi je put upoznao osamdesetih godina u Chicagu, gdje su odrasli u sličnim radničkim četvrtima u gradu i njegovoj blizini, a posjetio ga je i u Vatikanu.

Problem je na kraju riješen zahvaljujući drugom svećeniku koji je imao vezu s predsjednikom banke, rekao je McCarthy.

Nije poznato što je bilo sa službenicom korisničke službe koja je prekinula poziv s najpoznatijim klijentom banke.

‘Možete li zamisliti da budete poznati kao žena koja je spustila slušalicu papi?’, rekao je McCarthy.