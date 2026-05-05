Grbin: 'Pula je prije 81 godinu oslobođena od okupatora, trebamo se s ponosom sjećati'

“Ovaj grad je imao i jednu crnu epizodu, kad je bio okupiran. I prije nego što me neki krenu ispravljati da period talijanske vlasti u Puli nije bio okupacija, ja ću podsjetiti da je 1943. Italija prešla na savezničku stranu . Kao što su bili okupirani Bologna, Firenza i Trst, tako je bila okupirana i Pula. Pula je prije 81 godinu oslobođena od okupatora i to je nešto čega se s ponosom trebamo sjećati", naglasio je Grbin.

Dodao je kako se s ponosom treba prisjetiti i doprinosa koji je Pula dala u razdoblju između 1991. i 1995. kad je trebalo braniti domovinu.

Izaslanica predsjednika Vlade ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala je kako Vladina politika ravnomjernog regionalnog razvoja daje konkretne i vidljive rezultate, te istaknula projekte u Puli koji su realizirani uz pomoć HDZ-ove Vlade.

Vlada, dodala je, od 2016. godine kontinuirano radi za dobrobit Pule. "Vlada ulaže u strateške projekte u svakom hrvatskom mjestu, neovisno gdje živite. Bilo da je riječ o velikim infrastrukturnim projektima ili lokalnim inicijativama koje život znače, naš cilj ostaje isti - da svaki dio Hrvatske ima priliku za napredak. To je jasna potvrda politike ove Vlade" - poručila je Hrstić.

Istarski župan Boris Miletić kazao je kako su najveća vrijednost svakoga grada njegovi ljudi na koje mogu biti ponosni. "Pula, kao uostalom i cijela Istra, kroz svoju povijest znala je uvijekk odgovoriti na izazove snagom zajedništva, otvorenošću i vjerom u napredak. To su vrijednosti koje nas i danas vode" - zaključio je Miletić.

U povodu Dana grada Nagradu Grada Pule dobili Cinzia i Dino Pašalić, bračni par koji je usvojio petero djece s teškoćama u razvoju.

Povelja Počasni građanin Grada Pule dodijeljena je Vedrani Špada iz Šišana za višegodišnji doprinos razvoju znanstveno-istraživačkih metoda, osobito u području ispitivanja i karakterizacije materijala u pulskom Metrisu. Povelju je dobila i udruga Zelena Istra koja već više od tri desetljeća aktivno djeluje na području zaštite okoliša, održivog razvoja i edukacije građana.

Grb Grada Pule pripao mladoj sportašici Elizabeti Crnković, članici Kickboxing kluba Planet sport koja je lani u Abu Dhabiju obranila naslov svjetske seniorske prvakinje u disciplini light contact, a proglašena je i najuspješnijom sportašicom Hrvatskog kickboxing saveza.

Prije sjednice Gradskog vijeća položeni su vijenci na spomen obilježjima grada Pule i to kod Centralnog križa na Gradskom groblju, Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u Parku Franje Josipa, Spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku te na Mornaričkom groblju.

Uz predstavnike Grada na polaganju vijenaca su bili predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Istarske županije, Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule i braniteljskih udruga.