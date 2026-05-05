HND osudio napad na novinare Nove TV: 'Ponašaju se kao da su iznad zakona'

HND je zatražio i privođenje i procesuiranje svih umiješanih, te je podsjetio na okolnosti tog napada koji se dogodio nakon što je u nedjelju navečer, u rubrici ''Poziv“, prikazana reportaža o ilegalnom groblju izgrađenom na privatnom zemljištu, pri čemu vlasnik tvrdi da za to nije dao dozvolu.

Već je prilikom snimanja priloga, ističu u HND-u, poduzetnik Marijan Ugrina prijetio televizijskoj ekipi tražeći da ugase kamere riječima: 'Ugasi kameru, razbit ću ti kameru', dok je privedeni načelnik Ante Mamut odbio razgovarati s novinarima uz, kako se ističe, nesuvislo obrazloženje o svom zdravstvenom stanju.

U novinarskoj strukovnoj organizaciji pojašnjavaju i da je dan nakon objavljivanja reportaže Državni inspektorat zatvorio ilegalno groblje, a sve je eskaliralo u ponedjeljak kada se novinarka Tea Johman Nitraj, zajedno sa snimateljima trebala javiti uživo u program Nove TV s lokacije na kojoj se ilegalno groblje nalazi. Dodaju i da se, prema riječima kolegice, u jednom trenutku pojavilo petnaestak osoba koje su nasrnule na nju, no ispriječila su se dvojica snimatelja, kolege Kristijan Janton i Tomislav Sladić. Napadači su im istrgnuli kamere iz ruku te njih i novinarku doslovno ugurali u vozilo televizijske ekipe.