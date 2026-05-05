HND osudio napad na novinare Nove TV: 'Ponašaju se kao da su iznad zakona'

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) utorak je izrazilo punu podršku kolegicama i kolegama s Nove TV koji su bili napadnuti dok su izvještavali o nelegalnom groblju u općini Marina te je najoštrije osudilo taj čin, pozdravilo brzu reakciju policije i uhićenje načelnika općine Ante Mamuta.
HND je zatražio i privođenje i procesuiranje svih umiješanih, te je podsjetio na okolnosti tog napada koji se dogodio nakon što je u nedjelju navečer, u rubrici ''Poziv“, prikazana reportaža o ilegalnom groblju izgrađenom na privatnom zemljištu, pri čemu vlasnik tvrdi da za to nije dao dozvolu.
Već je prilikom snimanja priloga, ističu u HND-u, poduzetnik Marijan Ugrina prijetio televizijskoj ekipi tražeći da ugase kamere riječima: 'Ugasi kameru, razbit ću ti kameru', dok je privedeni načelnik Ante Mamut odbio razgovarati s novinarima uz, kako se ističe, nesuvislo obrazloženje o svom zdravstvenom stanju.
U novinarskoj strukovnoj organizaciji pojašnjavaju i da je dan nakon objavljivanja reportaže Državni inspektorat zatvorio ilegalno groblje, a sve je eskaliralo u ponedjeljak kada se novinarka Tea Johman Nitraj, zajedno sa snimateljima trebala javiti uživo u program Nove TV s lokacije na kojoj se ilegalno groblje nalazi. Dodaju i da se, prema riječima kolegice, u jednom trenutku pojavilo petnaestak osoba koje su nasrnule na nju, no ispriječila su se dvojica snimatelja, kolege Kristijan Janton i Tomislav Sladić. Napadači su im istrgnuli kamere iz ruku te njih i novinarku doslovno ugurali u vozilo televizijske ekipe.
''Ovakve prijetnje i napadi od osoba koje se ponašaju kao da su iznad zakona neprihvatljivi su. Počinitelji očito ne strahuju ni od posljedica ilegalne gradnje ni od sankcija za napade na novinarske ekipe. Država ne smije šutke promatrati ovakve događaje. HND ima dobru suradnju s policijom, no tražimo jasnu i nedvosmislenu osudu svih nadležnih, počevši od Ministarstva kulture i medija'', ističe se u priopćenju Izvršnog odbora HND-a .
U priopćenju se navodi i da je, prema podacima HND-a, u prošloj godini zabilježeno 30 prijetnji te fizičkih i verbalnih napada na novinarke i novinare te da će o ovom napadu obavijestiti i međunarodne institucije.