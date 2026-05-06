Hegseth progovorio o 'kamikaza dupinima' u Hormuškom tjesnacu

Zbog zabrinutosti da bi Iran mogao postaviti mine u Hormuškom tjesnacu, američkog ministra obrane Petea Hegsetha pitali su bi li Teheran mogao posegnuti i za dupinima kako bi se suprotstavio mornarici SAD-a

Hegseth je odgovorio da može 'potvrditi' da Iran nema dupine za operativnu upotrebu, ali je uz ironiju dodao kako 'ne može ni potvrditi ni demantirati imamo li mi kamikaza dupine'. Izvor upoznat s američkim operacijama rekao je za CNN da ih trenutačno ne koriste u Hormuškom tjesnacu, no mornarica već desetljećima provodi program njihove obuke za otkrivanje mina. Program morskih sisavaca djeluje u sklopu Pacifičkog mornaričkog centra za informacijsko ratovanje (Naval Information Warfare Center Pacific), a dupini u njemu nisu 'kamikaze': ne žrtvuju se, već služe za detekciju. 'Koristimo morske sisavce kako bi pomogli u otkrivanju objekata pod vodom i zaštiti luka detekcijom uljeza', rekao je Scott Savitz iz think tanka RAND Corporation, dodajući: 'Dakle, nije riječ o filmu 'Dan dupina'.'

No SAD nije jedini; Rusija ih je koristila za čuvanje luka, a Iran ih je, prema BBC-ju, kupio 2000. godine. Oni bi sada vjerojatno bili prestari za službu, a i nema dokaza o današnjem postojanju takvog aktivnog programa, iako je The Wall Street Journal izvijestio da Teheran razmišlja o tome da dupini nose mine. Pitanje o tome dolazi usred napetosti između SAD-a i Irana nakon razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. CNN je ranije izvijestio da je Iran počeo postavljati mine, a Hegseth poručio da bi to kršilo primirje te da će SAD 'to riješiti'.