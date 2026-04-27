Dolazi li kraj ere Netanyahua? Nova alijansa u Izraelu ozbiljan je izazivač

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu suočava se s ozbiljnim političkim izazovom. Dvojica bivših premijera, Naftali Bennett i Jair Lapid, najavili su zajednički nastup na nadolazećim izborima, s ciljem smjene aktualne vlade i smirivanja dubokih podjela u društvu
Njihovo savezništvo predstavlja izravnu političku ofenzivu protiv Netanyahuove vlasti, koju kritičari često opisuju kao djelomično oslonjenu na krajnju desnicu.
Poruka jedinstva u podijeljenom društvu
Bennet je poručio da novo političko okupljanje šalje jasnu poruku biračima: vrijeme podjela mora završiti.
'Naše ujedinjenje poruka je cijelom izraelskom narodu. Era razdora je gotova. Ako budemo surađivali, pobijedit ćemo', istaknuo je, prenosi Tagesschau.
Za zemlju koja je posljednjih godina prošla kroz političku nestabilnost i česte izbore, ova inicijativa mnogima djeluje kao pokušaj stvaranja šireg konsenzusa.
Različiti svjetonazori, zajednički cilj
Iako dolaze iz različitih političkih tabora, Bennet i Lapid već imaju iskustvo suradnje. Između 2021. i 2022. predvodili su koalicijsku vladu u kojoj su se izmjenjivali na premijerskoj funkciji, no savez je potrajao tek godinu i pol.
Bennet, bivši poduzetnik u tehnološkom sektoru, politički je bliži nacionalno-religijskom spektru, dok je Lapid, nekadašnji novinar i televizijski voditelj, predstavnik sekularnog liberalnog centra.
Unatoč razlikama, Bennet naglašava da ih ne pokušavaju sakriti.
'Imamo različita stajališta o nekim pitanjima i to ne skrivamo. Upravo suprotno – ponosan sam što dva lidera s različitim pogledima mogu zajedno raditi za dobrobit Izraela', rekao je.
Lapid pak u Bennetu vidi prihvatljivog partnera s desnice, ističući da je riječ o političaru koji ostaje vjeran svojim vrijednostima, ali je spreman na određene liberalne iskorake.
Ključno pitanje: suradnja s arapskim strankama
Jedno od otvorenih pitanja za ovo savezništvo jest potencijalna suradnja s arapskim političkim strankama, koje su u prošlosti igrale važnu ulogu u formiranju vlade.
Dok je Bennet zasad rezerviran prema takvoj opciji, iz Lapidova tabora stižu opreznije poruke. Njegovi suradnici naglašavaju potrebu za 'snažnom cionističkom osnovom', ali ne isključuju potpuno mogućnost šire koalicije.
Neizvjesna utrka do izbora
Prema recentnim anketama, novo savezništvo ima realne šanse ugroziti Netanyahuovu koaliciju, no konačan ishod ovisit će o sposobnosti okupljanja šire opozicije.
Izbori su zakazani za kraj listopada, a do tada se očekuju nova politička preslagivanja – što u izraelskoj politici nije neuobičajeno.