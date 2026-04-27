Dolazi li kraj ere Netanyahua? Nova alijansa u Izraelu ozbiljan je izazivač

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu suočava se s ozbiljnim političkim izazovom. Dvojica bivših premijera, Naftali Bennett i Jair Lapid, najavili su zajednički nastup na nadolazećim izborima, s ciljem smjene aktualne vlade i smirivanja dubokih podjela u društvu

Njihovo savezništvo predstavlja izravnu političku ofenzivu protiv Netanyahuove vlasti, koju kritičari često opisuju kao djelomično oslonjenu na krajnju desnicu. Poruka jedinstva u podijeljenom društvu Bennet je poručio da novo političko okupljanje šalje jasnu poruku biračima: vrijeme podjela mora završiti. 'Naše ujedinjenje poruka je cijelom izraelskom narodu. Era razdora je gotova. Ako budemo surađivali, pobijedit ćemo', istaknuo je, prenosi Tagesschau.

Za zemlju koja je posljednjih godina prošla kroz političku nestabilnost i česte izbore, ova inicijativa mnogima djeluje kao pokušaj stvaranja šireg konsenzusa. Različiti svjetonazori, zajednički cilj Iako dolaze iz različitih političkih tabora, Bennet i Lapid već imaju iskustvo suradnje. Između 2021. i 2022. predvodili su koalicijsku vladu u kojoj su se izmjenjivali na premijerskoj funkciji, no savez je potrajao tek godinu i pol. Bennet, bivši poduzetnik u tehnološkom sektoru, politički je bliži nacionalno-religijskom spektru, dok je Lapid, nekadašnji novinar i televizijski voditelj, predstavnik sekularnog liberalnog centra.