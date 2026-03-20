Neodrživo stanje: Zadar i Split na prva su dva mjesta u EU po kratkoročnom najmu po glavi stanovnika

Europski parlament nastoji omogućiti da javnim novcem financiramo privatni građevinski sektor, propuštajući priliku zaštititi pravo na stanovanje kao temeljno ljudsko pravo, poručili su eurozastupnici SDP-a Marko Vešligaj i Možemo! Gordan Bosanac u petak u Zagrebu

“Umjesto da iskoristimo državu, lokalnu samopravu i da im osiguramo mogućnost da grade javne stanove, Europski parlament rješenje za stambenu krizu vidi jedino i isključivo u privatnom kapitalu”, poručio je Vešligaj (SDP/S&D) i tako kritizirao najnovije izvješće posebnog odbora EP-a za stambenu krizu (HOUS). Kratkoročni najam netaknut “Europski pučani, ili prevedimo to na hrvatski, HDZ, žele prikazati novo izvješće kao neki uspjeh, a ono ide upravo naopakom logikom od prave”, upozorava Bosanac (Možemo!/Zeleni/EFA), rekavši da “oni hoće olabaviti dozvole da privatni investitori mogu što lakše graditi”. “A za koju cijenu će oni prodavati te stanove? Za priuštivo stanovanje?”, upitao je Bosanac koji je zamjenik u tom posebnom odboru koji je osnovan krajem 2024. radi stambene krize koja je kao problem prepoznata diljem Europske unije.

Dvojica političara složila su se da uzrok krize ne leži samo u premalom broju dostupnih stambenih jedinica, iz kojega proizlazi veća cijena, već i u premaloj regulaciji već postojećih stanova. “Bogati ljudi ulažu u nekretnine, a onda u njima štede ili na njima profitiraju”, proniče Vešligaj srž problema tvrdeći da se 70 posto nekretnina u Hrvatskoj kupuje gotovim novcem. Upravo stoga je u izvješće uložio amandman u kojem predlaže registar transparentnosti novca dok si velik broj ljudi od vlastitog novca ne može kupiti ni osnovnu nekretninu.