Grad Split daje u najam 30 stanova

V. B./Hina

17.03.2026 u 18:30

Tomislav Šuta na splitskom gradskom vijeću Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Splitsko Gradsko vijeće u utorak je prihvatilo odluku kojom se u najam daje 30 stanova kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik, a gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je da davanjem u najam tih stanova i priuštivnom najamninom žele prodonijeti prevladavanju stambenih poteškoća.

"Ovo je bitna odluka za Grad Split kojom se davanjem 30 stanova u najam i priuštivom najamninom doprinosi prevladavanju stambenih poteškoća u Splitu", rekao je Šuta.

Današnjom odlukom, kako je obrazloženo, utvrđena su mjerila i postupci za davanje stanova u najam i način utvrđivanja iznosa najamnine, a uskoro slijedi raspisivanje javnog natječaja.

Tijekom rasprave je istaknuto kako će se voditi računa da se najam usmjeri prema socijalno najpotrebitijim mladim obiteljima pa će se konzultirati i institucije socijelne skrbi.

Za odluku je glasalo 20 vijećnika dok ih je osam bilo suzdržano.

preporučujemo

Oštro iz EK

Što će reći Vučić? Iz Bruxellesa stigle teške optužbe: 'Srbija ne želi u EU, želi samo novac'
središnja hrvatska

U osnovnoj školi pronašli popis za odstrel s imenima djece
radio je krugove

Avion Croatia Airlinesa kružio iznad Zagreba i okolice: Bio je pola sata u zraku

