Milijun eura za vatrogasni poligon u Općini Štefanje

U Općini Štefanje u srijedu je održana početna konferencija projekta „VatroEduka Park", vrijednog više od milijun eura, u sklopu kojeg će se izgraditi prvi vatrogasni poligon u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Poligon će služiti kao višenamjenski prostor za vatrogasnu edukaciju, sport i rekreaciju, a sufinancirat će se sredstvima Europske unije, uz potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.
Načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović istaknuo je kako je riječ o jednom od najvažnijih projekata za općinu, ali i županiju, jer će to biti prvi prostor namijenjen isključivo za natjecanja i osposobljavanja vatrogasaca.
Projekt uz vatrogasni poligon uključuje igralište s umjetnom travom, sadržaje za djecu i prostor za rekreaciju i druženje.
Glavni vatrogasni zapovjednik Bjelovarsko-bilogorske županije Josip Heger istaknuo je projekt kao lijep primjer suradnje vatrogastva i lokalne samouprave te veliki iskorak za edukaciju vatrogasaca na području županije.