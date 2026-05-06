VatroEduka Park

Milijun eura za vatrogasni poligon u Općini Štefanje

V. B./Hina

06.05.2026 u 16:34

Vatrogasci - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U Općini Štefanje u srijedu je održana početna konferencija projekta „VatroEduka Park", vrijednog više od milijun eura, u sklopu kojeg će se izgraditi prvi vatrogasni poligon u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Poligon će služiti kao višenamjenski prostor za vatrogasnu edukaciju, sport i rekreaciju, a sufinancirat će se sredstvima Europske unije, uz potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović istaknuo je kako je riječ o jednom od najvažnijih projekata za općinu, ali i županiju, jer će to biti prvi prostor namijenjen isključivo za natjecanja i osposobljavanja vatrogasaca.

Projekt uz vatrogasni poligon uključuje igralište s umjetnom travom, sadržaje za djecu i prostor za rekreaciju i druženje.

Glavni vatrogasni zapovjednik Bjelovarsko-bilogorske županije Josip Heger istaknuo je projekt kao lijep primjer suradnje vatrogastva i lokalne samouprave te veliki iskorak za edukaciju vatrogasaca na području županije.

