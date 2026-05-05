Riječki vatrogasci dobili nova vozila: Ključeve im predala gradonačelnica

Ključeve novih vozila vatrogascima su predali gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik primorsko-goranskog župana Robert Matić. Riječ je o dva suvremeno opremljena velika navalna vozila za gašenje požara i tehničke intervencije marke MAN, te dva šumska vozila Iveco Daily.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rijeka Hinko Mance rekao je da je ukupna vrijednost novih vozila 1.522.500 eura s PDV-om, od čega je Grad Rijeka u proračunu osigurao 1.390.000 eura, dok je 132.500 eura osigurala Primorsko-goranska županija.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić izjavila je da će nova vozila pospješiti sigurnost i kvalitetu rada vatrogasaca i naglasila važnost sustavnog ulaganja u njihovo znanje, edukaciju i sigurnost rada.