Mark Rutte jednom rečenicom razljutio pola Europe: 'Dovodi nas u nezahvalnu poziciju'

Glavni tajnik NATO-a uvjeren je da će europske zemlje u NATO-u ubrzo prihvatiti zahtjev Donalda Trumpa da pošalju svoje mornarice u Hormuški tjesnac kako bi osigurale transport nafte i plina

U trenutku kad se Europa suočava s posljedicama sukoba na Bliskom istoku, poglavito u obliku energetske krize, izjave glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea o podršci američkom vojnom angažmanu u Iranu, nisu dobro sjele pojedinim čelnicima zemalja članica EU. To je još jedna od stvari koje su se sve glasnije počele propitivati, gledajući u obzir američko-europske odnose. Rutte je, naime, rekao da će se europski saveznici kad-tad ujediniti u svom odgovoru na poziv Donalda Trumpa za raspoređivanje mornarice u Hormuškom tjesnacu. "To nas dovodi u vrlo neugodnu i nezahvalnu poziciju. Želimo pokazati spremnost na suradnju, ali realno nismo u situaciji da se uključimo u ovaj sukob", komentirao je jedan europski diplomat za Financial Times.

Bliskost s Trumpom Rutte je u više navrata nastojao zadržati blizak odnos s Trumpom, naglašavajući važnost američkog angažmana u NATO-u. Što se tiče sukoba u Iranu, Rutte je naglasio da Trump "djeluje u cilju sigurnosti cijelog svijeta", dodajući da je "logično" očekivati da se europske zemlje u narednim tjednima usuglase oko sudjelovanja u pomorskoj misiji kojom bi se osigurao prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac. Trump je, podsjetimo, saveznike nazvao kukavicama zbog izostanka brze reakcije. NATO bez SAD-a je ocijenio "papirnatim tigrom". No, to nije prvi put da je Trump, otkako je započeo svoj drugi mandat u Bijeloj kući, testirao jedinstvo NATO-a. Često je to činio kroz nametanje carina, kontroverzne geopolitičke poteze, poput Grenlanda, ali i zahtjevima za većim izdvajanjima za obranu, što je u konačnici i ispoštovano.

'Politički katastrofalna pogreška' Europska povjerenica za vanjsku politiku EU-a Kaja Kallas jasno je poručila da "ovo nije naš rat", a taj su stav podržali ministri iz Njemačke, Italije i Španjolske. Europske zemlje su prošlog tjedna zajednički odbacile mogućnost sudjelovanja u operaciji u Hormuškom tjesnacu. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier ocijenio je sukob "politički katastrofalnom pogreškom" koja je "potpuno nepotrebna". Načelnik Glavnog stožera francuske vojske Fabien Mandon upozorio je da Sjedinjene Države postaju "sve nepredvidljivije" te da saveznike često ni ne obavještavaju o pokretanju vojnih operacija, što "ima izravan utjecaj na našu sigurnost i naše interese". No, Francuzi su, zajedno s još nekim državama članicama EU-a, otvoreni za mogućnost uključivanja u pomorske patrole nakon završetka sukoba, kako bi zaštitile ključne transportne rute kroz koje prolazi oko petine ukupne proizvodnje nafte i plina.