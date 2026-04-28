Procurila izjava suradnika: Trumpu se ne sviđa iranski prijedlog za kraj rata

"Ne sviđa mu se prijedlog", rekao je američki dužnosnik, misleći na Trumpa.

Ranije tijekom dana, Trump je razgovarao o iranskom prijedlogu sa svojim glavnim suradnicima za nacionalnu sigurnost. Sukob između SAD-a i Irana i dalje je u zastoju, a opskrba energentima iz regije smanjena.

Iranski izvori ranije u ponedjeljak rekli su da bi se po njihovom prijedlogu odgodila rasprava o iranskom nuklearnom programu dok se rat ne završi i ne riješe sporovi oko plovidbe iz Zaljeva. Washington je pak izjavio da se nuklearna pitanja moraju rješavati od samog početka.

Podsjetimo, još sinoć je kolala skroz suprotna informacija - da će Trump vjerojatno prihvatiti iranski prijedlog.