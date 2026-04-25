Superjahta prošla kroz Hormuški tjesnac: Evo kome pripada

Analiza rute pokazuje da je Nord prošao pored iranskog otoka Larak. Prema ranijim izvještajima Lloyd’s List Intelligencea, tu rutu često koristi Iranska revolucionarna garda (IRGC) za kontrolu pristupa ovom kritičnom plovnom putu.

Jahta Nord, dugačka gotovo 142 metra , isplovila je iz Dubaija (UAE) jučer navečer. Prema podacima platforme MarineTraffic, brod je tijekom noći prošao kroz tjesnac i trenutno plovi prema Muscatu u Omanu, piše CNN.

Vjeruje se da jahta pripada Alekseju Mordašovu, predsjedniku ruskog čeličnog i rudarskog giganta te jednom od najbogatijih ljudi u Rusiji. Iako jahtom upravljaju posrednici, The Associated Press i brokeri potvrdili su vlasničku vezu s Mordašovom.

Stručnjaci procjenjuju vrijednost ovog 'plovećeg dvorca' na najmanje 500 milijuna dolara. Nord ima dvije platforme za helikoptere i stalnu posadu koja uključuje profesionalne kuhare, fitness instruktore i masere.

Američko ministarstvo vanjskih poslova nametnulo je sankcije Mordašovu, njegovoj obitelji i tvrtkama još 2022. godine. Ipak, jahta nastavlja ploviti međunarodnim vodama, vješto izbjegavajući zapljenu u lukama koje provode sankcije.

Ostaje nejasno hoće li na daljnju plovidbu Norda utjecati pojačana prisutnost američke vojske u regiji. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je ranije da pomorska blokada u regiji 'raste i poprima globalne razmjer', što bi moglo zakomplicirati kretanje imovine povezane s ruskim vrhom u blizini strateških točaka.